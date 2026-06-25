キュラソーのワールドカップは終わった。次ラウンドへ進むにはコートジボワールに勝つ必要があったが、0－2で敗れた。ニコラス・ペペの2得点で試合は決まった。

試合前、リラックスした様子のディック・アドヴォカート監督は「失うものはない」と語っていたが、序盤の展開は想定外だったはずだ。開始7分、守備陣は早々に崩れた。

ユリエン・ガアリとジョシュア・ブレネの連携ミスからボールを奪われ、ヤン・ディオマンデが速攻でクロスを供給。これをニコラス・ペペが押し込み、0-1とした。

その後、キュラソーは守備を固め、アマド・ディアロのシュートはブロック。ブルー・ウェーブもジュニーニョ・バクーナやタヒス・チョンで反撃した。

後半、シェレル・フロラヌスが同点機を演出したが、シュートはわずかにバーを越えた。しかし、ドリンクブレイク直前、ペペが再びフリーになり、右足で上隅に突き刺して0－2とした。

アドヴォカート監督率いるチームは最後まで全力で戦ったが、W杯の「おとぎ話」はここで幕を閉じた。それでもドイツ戦の得点やエクアドルとの引き分けなど、貴重な経験は大きな財産となる。

この結果、コートジボワールはグループE２位で決勝トーナメントに進出。次の相手はグループI２位で、フランスまたはノルウェーのどちらかとなる。