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ニコラス・ジャクソンが見事な2得点でかつての指揮官に雪辱を果たし、アストン・ヴィラはマンチェスター・シティのプレミアリーグでの完璧なスタートに終止符を打った。ウナイ・エメリ率いるチームは土曜日に2-1で鮮やかな勝利を収め、エンツォ・マレスカに昨季最終節でペップ・グアルディオラが味わったのと同じ憂き目を見せた。

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ヴィラ、再びマンチェスター・シティを苦しめる

アストン・ヴィラは、マンチェスター・シティに幾度となく悪夢をもたらす存在となっている。バーミンガムを本拠地とするクラブがホームで2-1の劇的な勝利を収め、シティの7連勝を止めた。これにより、シティが今季開幕から続けていたプレミアリーグでの全勝も途切れた。

驚くべきことに、エメリ監督率いるチームは、シティの異なる2つの時代に爪痕を残した。今回の敗戦はマレスカ体制でリーグ戦初の黒星となった。一方、グアルディオラ監督の伝説的な時代も、昨季最終節にヴィラに2-1で敗れて幕を閉じた。





ジャクソンが雪辱

この試合の主役はジャクソンだった。セネガル人FWはチェルシーでリアム・デラップ加入後、マレスカ監督に起用されなくなった。だが、ヴィラ・パークでは枠内シュートわずか2本で2得点を挙げ、その価値を証明した。

空中戦にもすべて勝利し、ドリブルを2回成功させ、ファウルを3回受けた。ビジャレアル時代にトップチームでの出場機会を与えてくれたエメリ監督の下、オリー・ワトキンスの代役として活躍するジャクソンは、直近6試合で6得点を挙げている。





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エメリが築いた難攻不落の本拠地

この結果は、エメリ監督がミッドランズに築いた本拠地の強さを浮き彫りにした。ヴィラはマンチェスター・シティとのリーグ戦ホームゲームで4連勝を達成。また、リーグ首位チームをホームに迎えた直近4試合でも無敗を維持している。

アーリング・ハーランドの同点ゴールも束の間の救いに終わり、ホームのヴィラが踏ん張った。この粘り強さは、チャンピオンズリーグでも開幕から獲得可能な9ポイントをすべて手にしているヴィラの好調ぶりを反映している。

今後の予定は？

アストン・ヴィラは、この勢いを維持してEFLカップのボーンマス戦に臨み、その後プレミアリーグでフラムと対戦する。敗れたものの勝ち点21で首位を維持するマンチェスター・シティは、ブライトンとの2連戦に向けて準備を進める。水曜日にカップ戦で対戦し、土曜日にはリーグ戦で再び顔を合わせる。