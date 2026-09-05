アトレティコ・マドリーは土曜日、今季ラ・リーガ初黒星を喫した。ビルバオでは、ニコ・ウィリアムズとロベルト・ナバーロが後半立ち上がりに得点を挙げ、さらに終了間際にオイアン・サンセトにもゴールを許し、アスレティック・クルブに3-0で完敗した。アトレティコは4試合を終えて勝ち点7、アスレティックは4試合で勝ち点6となっている。

アトレティコでは、フリアン・アルバレスが大方の予想通りベンチスタートとなった。このアルゼンチン代表は、ほぼ夏の間ずっと退団を望んでいたが、クラブはその希望に応じず、2030年半ばまで残る契約の下で引き留めた。

一方で、元フェイエノールトのダーヴィド・ハンツコには先発の座が与えられ、マルク・プビルとセンターバックを組んだ。リー・ガンインを起点に、早い時間帯に0-1となっていてもおかしくなかった。韓国代表は見事なドリブルの後、シュートをわずかに枠外へ外した。

チャンスの少ない試合の中、次にスコアボードに名を刻む可能性があったのはアレックス・バエナだった。しかし、そのシュートは同胞ウナイ・シモンに見事に防がれた。

後半開始直後、アスレティックが一気に試合を動かした。イニャキ・ウィリアムズのシュートがゴール前で絶妙な形となって弟ニコのもとへ渡ると、ニコはヘディングで至近距離からヤン・オブラクを沈黙させ、1-0とした。

そのわずか2分後、サン・マメスのスコアボードは2-0を示した。イニャキ・ウィリアムズのパスを受けたナバーロが、ペナルティーエリア内で鮮やかな切り返しから左足を振り抜き、ファーサイドへ流し込んだ。

終了間際には、アスレティックが3-0とした。右サイドからのクロスは、アトレティコの途中出場ジョニー・カルドーソがかろうじて触れるのが精いっぱい。そのこぼれ球をサンセトがネットに突き刺し、3-0となった。



