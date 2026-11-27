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浮上のきっかけとなる勝利ではなく、わずか1ポイント。ボルシア・メンヒェングラットバッハは3対1とリードしながら、ヴェルダー・ブレーメンとの敵地での一戦で今季ブンデスリーガ2勝目を逃した。

アレクサンダー・ブレシン監督率いるチームは劇的な終盤の末、不運な3対3（前半1対1）の引き分けに終わった。凍える寒さのヴェーザーシュタディオンで、エレン・ディンクチが85分、ニクラス・フュルクルクが90＋2分に決めた終盤のゴールが、遠征してきたグラッドバッハのファンを驚かせた。フュルクルクにとっては今季11点目で、同時に記録も樹立。ブンデスリーガの1シーズンにおけるヴェルダーのホーム6試合で得点した初の選手となった。

グラッドバッハはフランク・オノラの2得点（46分、78分）で勝利を確実にしたかに見えた。ケヴィン・ディクスも27分にビデオ判定を経て与えられたハンドのPKを決めていた。 しかし、それでも足りなかった。ディンクチは前半にも38分に一時同点となる1対1のゴールを決めていた。

今季11点目を挙げたフュルクルクはSkyで「そう、気持ちは素晴らしかった。でも、それでも僕らは丁寧にサッカーをして、ピッチで質を示さなければならない。その点ではまだ改善の余地があった」と語った。「自分たちがやろうとしたプレーの組み立て方が、あまりにも雑だった。グラッドバッハはうまくやって、僕らを何度か苦しめた」

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これにより、不振に陥る名門グラッドバッハは引き続き最下位に沈む。ヴェルダーにとっては、北ドイツ・ダービーでHSVに4対0と快勝してから5日後、リーグでの勢いがひとまず止まった。勝っていれば、少なくとも日曜日までは勝ち点でチャンピオンズリーグ出場圏の4位にいるRBライプツィヒに並べたはずだった。

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試合前、ティウネは「ロッカールームに欧州の舞台を夢見る選手がいるなら、私がそれを止めることはない。私はブレーキをかけるより、むしろ全速力で進むタイプだ」と話していた。しかし、4万1800人の観客の前で最初の決定機を迎えたのはアウェーチームだった。だが、ゼント・ウノは10分、フリーの状態からヴェルダーのGKカール・ハインに阻まれた。ボルシアは立ち上がりから積極的で、一方のヴェルダーはダービーの立役者ジャスティン・ンジンマを筋肉の問題で欠き、長い間攻撃で見せ場を作れなかった。

ディクスはその後、好調な立ち上がりを見せたチームに先制点をもたらした。それに先立ち、主審のフェリックス・ツヴァイヤーはビデオ判定を経てPKを宣告。ユーリ・レーガーがジョセフ・スカリーのシュートを腕でブロックしていた。

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その後、エースストライカーのニクラス・フュルクルクは大きな声で指示を出し、ヴェルダーの選手たちを奮い立たせようとした。すると突然、同点ゴールが生まれた。ディンクチが約16メートルの距離からボレーを放ち、ほとんど何もないところから、内側のポストにも助けられて決めた。

ヴェルダーにとってはかなり幸運な1対1のまま前半を終えたが、グラッドバッハはハーフタイムに巻き返しを期していたようだ。実際、後半開始からわずか48秒でオノラが勝ち越し点を決めた。30歳のオノラはウノの巧みなパスを受け、冷静に決めた。

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ヴェルダーは猛反撃に出て、フュルクルクに立て続けにチャンスが訪れた（56分、58分）。 試合は互いに攻め合う展開となり、ヴェルダーがますます圧力を強める一方、グラッドバッハは懸命に守った。ファンが目にしたのはハイレベルとは言えずとも、見応えのある試合だった。終盤にはオノラが3対1とする追加点を挙げたが、それでも足りなかった。