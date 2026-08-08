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Oliver Maywurm

翻訳者：

ニクラス・フュルクルクにまたしても痛手！　代表FWは、やはりある1部クラブにとって高額すぎるようだ

ニクラス・フュルクルク
移籍情報
セリエ A
ヴェネツィア
ウェストハム

ニクラス・フュルクルクの今後は、依然として不透明なままだ。ウェストハム・ユナイテッドに所属するこのFWのセリエAへの完全移籍は、どうやら立ち消えとなったようだ。

Bildによると、イタリア1部昇格組のヴェネツィアFCはフュルクルクの獲得を見送ったという。ウェストハムが要求した移籍金が、Bildによればすでに同選手と合意に達していた北イタリアのクラブにとって高すぎたようだ。イングランド側がいくらを求めていたのかは、報道では明らかにされていない。

これにより、フュルクルクの新天地探しは今後も続くことになりそうだ。ウェストハムにドイツ人FWの未来はもはやない。2部チャンピオンシップに降格したクラブの公式登録メンバーリストでは、フュルクルクに背番号は割り当てられておらず、以前同選手が着けていた11番は現在タティのものとなっている。

ウェストハムは土曜日、リーグカップ初戦のポーツマス戦（3-1）に臨んだが、フュルクルクはメンバー外。報道によれば、33歳の同選手は現在、チーム練習への参加すら許されていないという。ウェストハムの立場は明確だ。2028年まで有効な契約を残しているにもかかわらず、9月上旬の移籍期間終了までにフュルクルクを放出したい考えだ。

ニクラス・フュルクルクとヴェルダー・ブレーメンを巡る憶測は再燃するのか？

ウェストハムは2024年、フュルクルク獲得のためにボルシア・ドルトムントへ2700万ユーロもの移籍金を支払っていた。しかし、24試合に出場したドイツ代表FWは、度重なる負傷の問題もあって、ロンドンのクラブの期待に応えることができなかった。イングランドで思うようにいかなかったため、フュルクルクは今年初めにACミランへレンタル移籍。その目的の1つは、ドイツ代表のワールドカップメンバー入りをアピールすることにあった。

Niclas FüllkrugGetty Images

この試みは完全に失敗に終わり、フュルクルクはミランでの20試合出場でわずか1得点にとどまり、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンからワールドカップのメンバーにも選ばれなかった。ロッソネリは予想通り買い取りオプションを行使せず、フュルクルクはひとまずウェストハムへ戻ることになった。

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待機状態にあるストライカーの今後がどうなるかは、依然として不透明だ。ここ数カ月、ヴェルダー・ブレーメン復帰の可能性を巡る憶測は繰り返し浮上していたが、北ドイツのクラブはすでにセドリック・イッテンを新たなセンターフォワードとして獲得している。イタリアメディアでは最近、フィオレンティーナとラツィオのセリエAの2クラブもフュルクルクと結びつけて報じられていた。

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