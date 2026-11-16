ナポリMFデ・ブライネ、退団ならエヴァートンでのプレミアリーグ復帰よりMLSかサウジ・プロリーグ移籍が有力

共有 GOALをGoogleでフォロー

ナポリの司令塔ケヴィン・デ・ブライネは、エヴァートンでプレミアリーグに復帰するよりも、MLSかサウジ・プロリーグに移籍する可能性がはるかに高いとみられている。35歳のMFはイタリアでの現行契約が今季限りで満了するため、去就を巡る憶測が強まっている。

広告

エヴァートン加入の可能性は低い

Football Insiderによると、デ・ブライネがナポリを離れる場合、エヴァートン加入よりも北米か中東への移籍を望むとみられている。セリエAのクラブには契約をさらに12カ月延長するオプションがあるものの、まだ行使していない。イタリアへの移籍に際して減額を受け入れた後も、デ・ブライネの高額な給与はイングランドの獲得希望クラブにとって大きな障壁となっている。

識者はイングランド復帰に否定的

ベルギー代表MFは2025年にマンチェスター・シティを退団した 。10年間の在籍中にプレミアリーグ優勝6回を果たし、ゴールとアシストを合わせて300近くを記録した。ナポリ加入初年度にコンディション面の問題を克服し、今季は15試合で4ゴール2アシストを記録して調子を取り戻している。

同メディアのポッドキャスト「Transfer Insider」で、ジャーナリストのピート・オルーク氏はマージーサイドへの移籍が考えにくい理由を説明した。「デ・ブライネが近いうちにナポリを離れるなら、別のリーグに行く可能性の方が高いかもしれない」

「MLSは本人が関心を持つ選択肢かもしれないし、ベルギー代表MFを獲得する機会を歓迎するサウジ・プロリーグのクラブも数多くあるだろう」

広告 広告

「だから現状では、デ・ブライネがプレミアリーグに復帰する可能性は低いと思う」

Related Topics

中東への移籍には経済的な魅力も

ナポリへの加入は、欧州の最高レベルで戦い続けたいという意欲を示すものだった。一方、かつてマンチェスター・シティの中心選手だったデ・ブライネは、キャリアの後半に中東へ移籍することの経済的な魅力を隠したこともない。

2024年にサウジアラビアへの移籍の可能性について語った際 、デ・ブライネはこう認めた。「この年齢なら、あらゆる可能性を考えなければならない。キャリアの終わりになるかもしれない時期に、信じられないほどの金額の話をしているんだ」

広告

「時にはそれを考えなければならない。あそこで2年間プレーすれば、信じられないほどの金額を稼げる。それまでに私は15年間サッカーをしなければならなかった。それでもまだ、その金額には届いていないかもしれない」

「そうなると、その先にどんな意味があるのか考えなければならない。でも今のところ、まだそれを考える必要はなかった」

広告

1月の移籍市場に向けて関心高まる

ナポリが1年間の契約延長オプションの行使を先延ばしにすれば、2027年1月の移籍市場を前に、デ・ブライネの去就が大きな話題となりそうだ。MLSやサウジアラビアからの獲得打診の可能性に加え、オランダの強豪 PSVアイントホーフェンもシーズン途中の獲得を狙う意外な候補として浮上している 。ナポリの首脳陣が早期に動いて引き留めない限り、デ・ブライネは新年に国外のクラブと事前契約に向けた交渉を自由に行えるようになる。