共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ナポリは1月の移籍市場に向けた最初の補強を事実上決めた。獲得するのは、ペドロ・モリスコ。2004年生まれで、コリチーバとブラジル代表のGKだ。『イル・マッティーノ』が報じた。移籍金は800万から1000万ユーロとなる見込みだ。

22歳のGKは最近、インドとの親善試合でカルロ・アンチェロッティ監督によってブラジル代表の先発に起用された。間もなく5年契約を結び、ラファエル・カブラルに次ぐクラブ史上2人目のブラジル人GKとなる見通しだ。

『イル・マッティーノ』によると、代理人のデシオ・ベルマンとアンドレ・クリヤは、カステル・ヴォルトゥルノでスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナと交渉の決め手となる接触をすでに始めている。残る争点は将来の再売却時の取り分で、ナポリ側はこれを認めたくない考えだ。

ナポリのほかのGKでは、アレックス・メレトは今季終了時に契約満了を迎えるが、現在は負傷中で、復帰は2月となる。一方、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの契約は2029年まで残っているものの、正GKとしてマックス・アッレグリ監督を完全には納得させていない。

広告 広告

2004年生まれのモリスコは、これまでコリチーバ一筋でプレーし、100試合に出場して87失点を記録している。ブラジル代表ではこれまで2試合に出場し、3失点。獲得タイトルは、コリチーバで制した2025年のブラジル・セリエB優勝だ。