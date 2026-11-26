ナポリは1月の移籍市場に向けた最初の補強を事実上決めた。獲得するのは、ペドロ・モリスコ。2004年生まれで、コリチーバとブラジル代表のGKだ。『イル・マッティーノ』が報じた。移籍金は800万から1000万ユーロとなる見込みだ。
22歳のGKは最近、インドとの親善試合でカルロ・アンチェロッティ監督によってブラジル代表の先発に起用された。間もなく5年契約を結び、ラファエル・カブラルに次ぐクラブ史上2人目のブラジル人GKとなる見通しだ。
『イル・マッティーノ』によると、代理人のデシオ・ベルマンとアンドレ・クリヤは、カステル・ヴォルトゥルノでスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナと交渉の決め手となる接触をすでに始めている。残る争点は将来の再売却時の取り分で、ナポリ側はこれを認めたくない考えだ。
ナポリのほかのGKでは、アレックス・メレトは今季終了時に契約満了を迎えるが、現在は負傷中で、復帰は2月となる。一方、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの契約は2029年まで残っているものの、正GKとしてマックス・アッレグリ監督を完全には納得させていない。
2004年生まれのモリスコは、これまでコリチーバ一筋でプレーし、100試合に出場して87失点を記録している。ブラジル代表ではこれまで2試合に出場し、3失点。獲得タイトルは、コリチーバで制した2025年のブラジル・セリエB優勝だ。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る