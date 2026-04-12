ナポリ、序盤の失点で優勝争いの貴重な勝ち点を逃す

ナポリはパルマとのアウェー戦で1-1の引き分けに終わり、貴重な勝ち点を逃した。アントニオ・コンテ監督率いるチームは、日曜日にコモが首位インテルから好結果を得ることを祈るしかない。そうでなければ、王者の座は当分遠のく。

開始2分、アウェイのナポリは先制を許した。GKのロングボールをネスタ・エルフェゲがヘディングでつなぎ、ガブリエル・ストレフェッツァが1対1を制して1-0とした。

この展開にパルマはさらに守りを固め、ナポリは低いブロックを崩すのに苦戦した。前半は5本のシュートを放ったが、得点は奪えなかった。

後半も流れは変わらず、ナポリが攻勢を強める。しかしマッテオ・ポリターノのシュートは鈴木錫雄の守るゴール上を大きく外れた。

直後、ナポリはラスムス・ホイールンドのパスをスコット・マクトミネイが冷静に決めて同点とした。後半30分にはマクトミネイがオーバーヘッドで再びネットを脅かしたが、GKに阻まれた。

パルマもカウンターでチャンスを作った。ブオンジョルノのハンドが主張された直後、ケイタがシュートしたが決まらなかった。

直後、エルジフ・エルマスがナポリの先制機をヘディングで外した。ナポリは鈴木の好守に阻まれ、先制点を奪えなかった。

このドローで首位インテルは日曜にコモに勝てば勝ち点差9に広げる。