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ナポリは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督に科された2試合の出場停止処分に異議を申し立てる意向を正式に表明した。ベテラン指揮官は、週末に行われた波乱のセリエAの試合で、激しい衝突を繰り返したことを受けて処分を科された。

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ナポリ、アッレグリ監督への処分に異議申し立て

激しい気性で再び問題を起こしたアッレグリだが、新たに率いるクラブは懲戒処分を黙って受け入れるつもりはない。ナポリは、土曜日にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで行われ、3-3の引き分けに終わったローマとの激闘で起きた混乱を受け、指揮官に科された2試合のベンチ入り禁止処分に異議を申し立てると正式に発表した。

クラブは短い公式声明で方針を明らかにした。「SSCナポリは、関係書類の閲覧を申請した上で、マッシミリアーノ・アッレグリ監督に科された2試合のベンチ入り禁止処分に異議を申し立てる」

タッチライン際で激高し、レッドカード

騒動は、アッレグリがレオナルド・バレルディによる、ローマとの3-3の引き分けに終わった試合終盤の同点ゴールを受け、審判団に怒りをぶつけたことから始まった。このゴールは主審がピッチ脇のモニターで確認しないまま認められた。アッレグリは特に第4審判のフアン・ルカ・サッキに向けて「このゴールを取り消さなければ……」と叫んだとされ、その後レッドカードを提示された。

『Football Italia』によると、テクニカルエリアから退場させられる際、怒りに満ちたアッレグリは「私が何を言った？ 何を言ったか教えてくれ」と叫んだ。感情をあらわにする際の姿としておなじみの光景となっているが、アッレグリは怒ってジャケットを脱ぎ捨て、その場を立ち去った。しかし、ほどなくして戻ってくると、ナポリのスタッフが引き離そうとした。

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アッレグリ、古巣ユヴェントス戦を欠場へ

この処分の時期は、イタリア人指揮官にとって特に痛手だ。レガ・セリエAは月曜午後、アッレグリに2試合のベンチ入り禁止処分を科したと発表。水曜日のモンツァ戦に加え、日曜日に控える注目の古巣ユヴェントス戦も指揮を執れなくなった。

ローマ戦で勝利を逃し、その前にはヴェネツィアにも敗れたナポリは、セリエAの順位を落としている。現在は勝ち点11で10位。8試合を終え、首位インテルとは11ポイントの大差がついている。

ミラン退任からナポリ再建へ

アッレグリは今夏、アントニオ・コンテの後任として3年契約でナポリの監督に就任した。就任は、昨季終了時にミランでチャンピオンズリーグ出場権を獲得できず、解任されてから間もない時期だった。