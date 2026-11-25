共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

スコット・マクトミネイの契約延長が不透明になっている。2028年に契約満了を迎えるスコットランド人MFは、ナポリとの延長でまだ合意に至っておらず、現時点では金銭面で折り合いがついていない。『コリエレ・デッロ・スポルト』が今日報じたところによると、昨日、チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦（その後、ホイルンドとラングのゴールで2-2に終わった）を数時間後に控え、ナポリのスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナと、マンチェスター在住で元マンチェスター・ユナイテッドのマクトミネイの代理人を務めるコリン・マードックが、欧州遠征中のナポリが宿泊したハイアット・リージェンシーのバーで英国式のコーヒーを飲んだという。

現状を確認し、現在停滞している交渉に進展の余地があるかを探る非公式の話し合いだった。双方の立場は夏前から変わっていない。ナポリは背番号8のイタリアでのプレーを延長したい一方、マクトミネイは手取り年俸1000万ユーロを要求している。

アウレリオ・デ・ラウレンティス会長は現在、この要求を高すぎると考えている。マクトミネイがナポリにもたらしたリーダーシップと数字（全公式戦93試合で33ゴール、10アシスト）に疑いの余地はないが、次の12月8日には30歳を迎え、クラブは法外な支出をするつもりはない。とりわけ、来季のチャンピオンズリーグ出場が保証されていない状況ではなおさらだ。ナポリは4位ミランと勝ち点9差にいる。

だからといって、合意に向けてあらゆる努力をしないという意味ではない。デ・ラウレンティス会長は代理人と選手の立場を把握している。同時に、マクトミネイがナポリの中心的存在であり、ファンのアイドルであることも十分に理解している。何でもこなせる現代的な選手で、まだ多くを語り、多くをもたらすことができる。

広告 広告

まだ警鐘を鳴らす時ではない。冬は長く、今後も接触は続くだろう。マクトミネイにとって金銭面は間違いなく重要だが、チームの強化構想も同じくらい重要だ。タイトル獲得を目指してプレーを続けたいという野心は、これまでと変わらない。一方、ナポリの街については迷いがない。チームメイトのデ・ブライネとは異なり、第二の故郷と考えている。そのことが契約延長を選ぶ際の要因になる可能性もある。

両者が合意に至らなければ、契約満了まで1年となる夏の売却が優先事項になる。マクトミネイには複数のクラブが関心を寄せており、英国メディアによると、その中にはミランとユヴェントスも含まれる。ランカスター出身のMFの現在の手取り年俸は約300万ユーロだ。