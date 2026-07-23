ナポリ、ブオンジョルノとルッカの検査結果が判明：クラブが発表

ナポリに、アレッサンドロ・ブオンジョルノとロレンツォ・ルッカのそれぞれの負傷後に実施された検査の結果が届いた。以下がクラブの発表となる。

「アレッサンドロ・ブオンジョルノは本日、リヨンのJean Mermoz Prívate Hospitalクリニックで、右膝内側半月板後根の修復手術を受けた。手術は完全に成功した。一定期間の固定の後、ブオンジョルノはリハビリを開始する。

昨日の親善試合での負傷後、ロレンツォ・ルッカは診断検査を受け、前距腓靱帯の軽度の損傷が確認された」。



