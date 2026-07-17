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Vanja Milinkovic Savic NapoliGetty Images

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ナポリ、ハル・シティがミリンコヴィッチ＝サヴィッチに猛アプローチ。デ・ラウレンティス会長の要求額は1800万ユーロ。

ナポリ

ナポリ、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチが加入から1年足らずで退団へ。アレグリ監督の構想外。

アレックス・メレートの後継となる新GKの去就は、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの移籍可能性と直結しているセルビア人GKは合宿開始時にディマーロへ合流予定だが、ハル・シティとの交渉も継続中。ナポリはPSVのコヴァルとレッチェのファルコーネを高く評価している。  最大の障害は移籍条件だ。『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、ナポリはヴァニャの完全移籍、または買い取り義務付きレンタルを希望し、移籍金は約1800万ユーロと見積もられている。

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