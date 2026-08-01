ナポリ、ノア・ラングについて厳しい結論を下す

ノア・ラングは、ナポリでの最後の試合をすでに終えていた可能性があると、『Voetbal International』が伝えている。ウインガーは新指揮官マッシミリアーノ・アッレグリの下でチャンスをつかもうとしていたが、クラブはむしろ退団を望んでいるという。

昨夏、ナポリはラング獲得のためにPSVへ2500万ユーロを支払ったが、イタリアでの時間は全面的な成功とはならなかった。ウインガーは当時の指揮官アントニオ・コンテとうまくやれず、その結果、冬にガラタサライへレンタル移籍していた。

「普通の言い方をするなら、どう言えばいいかな……。監督とはかみ合わなかった。それでいいことにしておこう」と、ラングは当時ESPNとのインタビューで語っていた。「オランダでは、よく僕に原因があると思われがちなのは分かっている。でも、いつかは明らかになるはずだ。クラブ内のほとんどすべての人たちとは良い関係を築いている。こういう政治的な振る舞いは、僕には合わない」

その後、トルコでラングはやや持ち直したものの、それでもガラタサライは完全移籍での獲得を見送った。そうしてラングはナポリで新たなチャンスをつかむことを固く決意していたが、プレシーズンの数週間を経て、イタリアのクラブは退団を認めるとの結論に達した。

固定額2500万ユーロであれば、ラングは確実に獲得可能だが、ナポリは新たなレンタル移籍にも前向きだ。オランダ人の契約は2030年半ばまで残っている。

ラングの新天地候補については、まだほとんど分かっていない。すでにASローマとの接触はあったが、同クラブは移籍を見送った。指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニが完全には納得していなかったという。

ベルギーでは、このウインガーの復帰を強く願う声が上がっている。クラブ・ブルージュで、ラングはおそらくキャリアでもっとも成功した時期を過ごした。ただ、ベルギーメディアも障害があると見ている。報道によれば、ラングはナポリでシーズン当たり純額約250万～280万ユーロを受け取っている。