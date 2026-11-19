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ケヴィン・デ・ブライネの将来は、ナポリを離れた場所にあるのかもしれない。それも、次の1月の移籍市場で早くも実現する可能性がある。ベルギー代表の活動による今回の中断期間中、PSVアイントホーフェンへの移籍を巡る噂が強まった。選手本人と妻の発言、ファンの反応に加え、オランダのクラブからナポリにはすでに最初のオファーが届いている。

ナポリは今のところそのオファーを断った。しかし、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長は交渉の扉を閉ざしておらず、むしろ条件を提示している。ベルギー人MFを1月に手放し、給与とボーナスの負担を減らすために、比較的手の届きやすい金額を設定した。これまで仮説にとどまっていた展開が現実になる可能性がある。

デ・ブライネと妻の発言 ナポリでの生活に対する選手の不満を最初に伝えたのは、妻ミシェル・ラクロワがベルギーの雑誌『NINA』に語った言葉だった。このインタビューでモデルの彼女は、家族がナポリで日々暮らす難しさを明かし、自身とデ・ブライネがベルギーでの生活に戻ることを望んでいると説明した。「向こうで暮らそうと、以前より頻繁に話しています。早ければ早いほどいい。ケヴィンは幸せではありません」

その発言は瞬く間にネット上に広まり、ベルギー代表の合宿に参加していたデ・ブライネ本人も口を開いた。自身の将来とPSVに関する噂について問われた元マンチェスター・シティMFは、こう答えた。「1月にPSVへ行くのかって？ 目が覚めると、多くの人から連絡が来ていました。でも今はここにいて、自分の仕事をしています。 将来については、これから分かるでしょう」

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街との関係に亀裂 妻の発言は当然、ナポリのファンから強い反応を招いた。特にSNSやラジオ、テレビ番組では、妻とベルギー人選手の家族に対する批判的な意見が率直に表明された。



こうした難しい雰囲気の中、マッシミリアーノ・アッレグリもデ・ブライネに追加で2日間の休養を与えることで合意した。公式には、ベルギー代表での活動後に体調とエネルギーを回復させるためだという。この判断も、ナポリにとってシーズンの極めて重要な時期に重なるとして批判されている。

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契約状況 デ・ブライネとナポリの契約は、公式には今季終了まで、正確には2027年6月30日までとなっている。さらに、クラブ側には契約をもう1シーズン、2028年6月30日まで延長できる一方的なオプションがある。ただ、現時点でクラブにその行使の意向はない。

現在、クラブ内で彼の将来を判断する上で最も重くのしかかっているのは、ボーナスを除いて年俸手取り600万ユーロ、税込みで約1100万ユーロという高額な給与だ。クラブにとって最大の負担となっている。今季終了までに残る支払いは、手取りで300万ユーロ弱（税込み約500万ユーロ）に加え、契約時ボーナスの最終支払分である税込み250万ユーロ。 合計750万ユーロだ。

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PSVの最初のオファー こうした状況の中、前述の通り、PSVアイントホーフェンが動いた。来年1月にも移籍が実現可能かを探るためナポリと接触を始め、すでに最初のオファーを提示している。

妻が語った家族の事情から、この移籍先は選手本人の希望にも合うとみられる。アイントホーフェンは、デ・ブライネ一家が家を持ち、再び暮らしたいと望んでいるベルギーのリンブルフ地方に位置的に非常に近いからだ。オランダのクラブが最初に提示したのは200万ユーロのオファーだった（詳細はこちら）が、ナポリはこれを拒否した。

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デ・ラウレンティスが価格を設定 最初のオファーを断ったからといって、交渉が完全に閉ざされたわけではない。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ナポリとアウレリオ・デ・ラウレンティスは、早期売却を検討するために必要な額として700万ユーロを提示したという。

この金額なら、クラブはこれまでの投資を回収し、選手の売却でわずかな利益を得られる。同時に、スポーツディレクターのマンナが冬の移籍市場で、マッシミリアーノ・アッレグリのための補強選手を探す余地も多少生まれる。候補はおそらく23歳以下の若手やレンタル選手だろう。PSVは条件に見合うオファーを提示するのか。それとも、この移籍騒動は長引くのだろうか。

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その一方で、マッテオ・モレットから直接、新たな情報が伝えられた。デ・ブライネはオランダへの移籍に前向きで、すでにPSVに同意を伝えている。