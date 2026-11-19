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ケヴィン・デ・ブライネの将来は、ナポリを離れた場所にあるのかもしれない。しかも、早ければ次の1月の移籍市場でそうなる可能性もある。移籍先としてPSVアイントホーフェンが浮上するなか、今回の代表活動による中断期間中に退団の噂は強まった。選手本人と妻の発言に加え、サポーターの反応があり、オランダのクラブからナポリにはすでに最初のオファーが届いている。

ナポリは今のところそのオファーを断ったが、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長は移籍の可能性を閉ざしていない。むしろ、求める条件を提示した。ベルギー人MFの1月の退団を認め、給与とボーナスの支払いを抑えるため、比較的手の届きやすい金額を設定した。これにより、これまで想定にとどまっていた移籍が現実味を帯びる可能性がある。

デ・ブライネと妻の発言 ナポリでの生活に対する選手の不満を最初に伝えたのは、妻ミシェル・ラクロワがベルギーの雑誌『NINA』に語った言葉だった。モデルのラクロワはインタビューで、一家がナポリで日々暮らす難しさを語り、自身とデ・ブライネはベルギーに戻って暮らしたいと説明した。「あそこに住むことになると、以前より頻繁に話しています。早ければ早いほどいい。ケヴィンは幸せではありません」

この発言は瞬く間にネット上で広まり、ベルギー代表の合宿に参加していたデ・ブライネ本人の言葉も加わった。自身の将来とPSVに関する噂を問われた元マンチェスター・シティの選手は、こう答えた。「1月にPSVへ行くのかって？ 目が覚めると、多くの人から連絡が来ていた。でも今はここにいて、自分の仕事をしている。将来については、どうなるか見てみよう」

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街との関係に亀裂 妻の発言は、ナポリのサポーターから強い反応を招いた。特にSNSやラジオ、テレビ番組では、ベルギー人選手の妻と家族に対する批判的な考えが率直に示された。



こうした難しい雰囲気のなか、マッシミリアーノ・アッレグリはデ・ブライネに追加で2日間の休養を与えることで合意した。公式には、ベルギー代表での活動後に体調を整え、エネルギーを回復させるためだという。ただ、ナポリにとってシーズンの極めて重要な時期にあたることから、この判断も批判を受けている。

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契約状況 デ・ブライネとナポリの契約は正式には今季終了まで、正確には2027年6月30日までとなっている。クラブ側には、契約をもう1シーズン、2028年6月30日まで延長できる一方的なオプションがある。ただ現時点で、クラブはこのオプションを行使するつもりはない。

クラブ内で彼の将来を判断するうえで、現在最も重く見られているのは高額な給与だ。年俸はボーナスを除き、手取り600万ユーロ、総額で約1100万ユーロに上り、クラブにとって最大の負担となっている。今季終了までに支払う給与は手取りで300万ユーロ弱（総額で約500万ユーロ）残り、これに契約時のボーナスの最終支払分として総額250万ユーロが加わる。合計750万ユーロだ。

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PSVの最初のオファー こうした状況のなか、前述のとおりPSVアイントホーフェンが獲得に乗り出した。来年1月にも移籍が実現可能かを探るためナポリとの接触を開始し、すでに最初のオファーを提示している。

妻が語った家族の事情から、選手もこの移籍先を最も望んでいるとみられる。アイントホーフェンは、デ・ブライネ一家が家を持ち、戻って暮らしたいと考えているベルギーのリンブルフ地方に非常に近いからだ。オランダのクラブは最初に200万ユーロを提示したが（詳細はこちら）、ナポリはこれを拒否した。

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デ・ラウレンティスが価格を設定 しかし、最初のオファーを断ったことは、移籍の可能性を完全に閉ざしたことを意味しない。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ナポリとアウレリオ・デ・ラウレンティスは、契約満了前の売却を検討するのに必要な金額として、700万ユーロを設定している。

この金額なら、クラブはこれまでに投じた資金を回収し、選手の売却で少額の利益を得られる。同時に、マッシミリアーノ・アッレグリに補強選手を迎えるべく、マナSDが冬の移籍市場で動くための最低限の余地も生まれる。補強候補はおそらく23歳以下の若手で、レンタル移籍になるだろう。PSVは条件を満たすオファーを出すのか。それとも、この移籍騒動は長引くのか。