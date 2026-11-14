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ナポリがケヴィン・デ・ブライネの後継候補としてスフェン・マイナンスに目を付けていると、『ガゼッタ・デロ・スポルト』が意外にも報じた。同紙によると、PSVに所属する26歳のMFは、イタリアの強豪の獲得候補として強く注目されている。一方、デ・ブライネは逆にPSVへ移籍する可能性がある。同クラブがベルギーのスター選手に強い関心を示していることは、すでに知られている。

テクニカルディレクターのジョヴァンニ・マンナは、長らくスカウト部門にマイナンスを視察させており、中盤の興味深い補強候補とみている。『ガゼッタ』はPSVのMFを「自然の力」と表現。走力や躍動感を指しているのかもしれない。ナポリは現在、冬の移籍期間にどのような補強が必要かを検討している。

マイナンスへの関心は、デ・ブライネの先行きが不透明なことと関係している。35歳のベルギー人選手はナポリとの契約が満了を迎えるが、クラブには契約を1年延長するオプションがある。PSVはすでにナポリに連絡を取り、同選手の状況について確認を求めた。

『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、PSVはナポリに契約延長オプションを行使するつもりがあるか問い合わせたという。これにより、PSVは契約満了を待たない移籍が交渉可能かどうかも探っているようだ。デ・ブライネ自身は何も否定していない。「いくつか連絡を受けている。どうなるか見てみよう」

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同紙によると、デ・ブライネが1月に退団する可能性もある。ナポリは財政上、司令塔を売却せざるを得ないわけではないが、高額な給与は判断材料の一つとなる。PSVが魅力的なオファーを出し、本人も新たな挑戦に前向きであれば、交渉が始まる可能性がある。

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ナポリはさらに、アンドレ＝フランク・ザンボ・アンギサの退団も視野に入れている。同選手も来夏に契約が満了し、1月に退団する可能性があるとされる。このため、ナポリはいずれにせよ補強を探している。アンギサとデ・ブライネがともに退団すれば、その必要性はさらに高まる。

その候補の一人がマイナンスだ。ナポリの首脳陣はオランダ市場を熟知しており、PSVとも長年にわたり良好な関係を築いている。ただ、この関心が実際にマイナンスへのオファーにつながるかは、現時点では明らかでない。

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両クラブは過去にも何度か移籍取引を行っている。2013年にはドリース・メルテンスが約1000万ユーロでPSVからナポリへ移籍し、2019年にはイルビング・ロサノが3800万ユーロで同じ道をたどった。マイナンスもその後に続く可能性がある一方、デ・ブライネは逆の道を選ぶかもしれない。