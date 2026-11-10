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ナポリは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督が1月の重要な戦力補強を図る中、チェルシーのウインガー、ジェイミー・ギッテンスを注視している。シーズンの立て直しを切望するナポリにとって、22歳のギッテンスはモンツァのグスタボ・バレラと並ぶ主要な獲得候補に浮上した。

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アッレグリ監督、1月の戦力再編を目指す

ナポリは、来たる1月の移籍市場に向けてチェルシーのウインガー、ギッテンスの動向を注視している。アッレグリ監督は、苦しいシーズンを立て直すため、攻撃陣の補強に積極的に動いている。

イタリア人指揮官は、アタッキングサードを早急に改善すべき重要な領域と見ている。大きな可能性を示してきたギッテンスは、シーズン後半のナポリに新たな活力をもたらす理想的な候補と考えられている。

チェルシーのウインガーはナポリの条件に合致

『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、22歳のイングランド人ウインガーが年明けにスタンフォード・ブリッジを去る可能性が高まっている。若手選手に関するリーグの規定により、ナポリの厳格な選手登録要件にも無理なく適合する点が重要だ。

ただし、プレミアリーグのクラブから獲得するには、多額の資金が必要になる見込みだ。同じイタリア国内のライバルであるローマは、先の夏の移籍市場で獲得にあと一歩まで迫ったが、チェルシーは最初の提示額4300万ユーロをきっぱりと拒否した。

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ヴァレラと中盤の補強候補も浮上

ナポリが候補に挙げる有力選手はギッテンスだけではない。モンツァのFWヴァレラは、個人として目覚ましいシーズンを送っており、アッレグリ監督が強く望む候補に浮上している。21歳の同選手はリーグ戦9得点で現在セリエAの得点ランキング首位に立ち、最近ポルトガルのA代表に初招集された。

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ナポリは移籍の可能性について話し合うため、すでにヴァレラの代理人側と直接接触している。中盤では、今月19歳になるサッスオーロの若手ダリル・バコラにも関心を寄せる。ただし、このポジションにおける最大の獲得目標は、モナコのママドゥ・クリバリだ。

財政的な制約が冬の補強方針を左右

アッレグリ監督は即戦力を明確に求めているものの、大型補強が実現するかどうかはクラブの財政事情に大きく左右される。ナポリのフロントは厳しい予算制限の中で動かなければならず、クリバリのような主要ターゲットに4000万ユーロを投じることは、最終的に不可能となるかもしれない。

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そのため、補強担当者は完全移籍ではなく、短期の期限付き移籍に目を向ける可能性がある。一方、選手層のバランスを取るための放出もすでに計画されており、ノア・ラングは1月に完全移籍でクラブを離れる見込みで、ロレンツォ・ルッカは期限付き移籍で退団する予定だ。