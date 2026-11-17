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ナポリの移籍市場での動きとチーム編成は、今後も長くジョヴァンニ・マンナが担う。スポーツディレクターを務める同氏は、契約を2032年まで延長した。

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正式な発表はなく、昨日公表された確定済みの決算書に記載があっただけだ。ナポリはジョヴァンニ・マンナを引き続きスポーツ部門の責任者に据え、従来の契約満了日からさらに3年間、同氏との契約を延長した。

以前から交渉 - 両者が交渉を進めていることは以前から伝えられていた。元ユヴェントスのスポーツディレクターであるマンナとアウレリオ・デ・ラウレンティスは、2029年6月30日に満了する従来の契約を延長すべく、話し合いを続けていた。そして、ファンや、現監督のマッシミリアーノ・アッレグリにも一部で不満があるにもかかわらず、2026年6月30日締めの決算書への記載を通じて、その合意が正式に明らかになった。

マンナとナポリは、2024年5月に結んだ期間5年の従来の契約を、3年間延長することで合意した。新契約も期間は5年間のままで、次の満了日は2032年6月30日となる。

発表内容 - 『AlfredoPedulla』が伝えた発表内容は以下の通り。「SSCナポリは、ジョヴァンニ・マンナのスポーツディレクターとしての契約を2032年6月30日まで延長したことを正式に発表した。これにより、同氏とナポリを2029年まで結んでいた従来の契約が、さらに3年間延長されたことになる。クラブは発表を通じて、イタリアサッカー連盟（FIGC）のスポーツディレクター特別名簿に登録されているマンナの職務継続を確認し、契約期間を2032年まで延ばす決定を正式に示した」

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アッレグリのために1月に4選手獲得へ - マンナの次の目標は、夏に実現できなかった補強でマッシミリアーノ・アッレグリの要望に応えることだ。指揮官はチーム強化に向けて少なくとも4選手の獲得を望んでおり、とりわけホイルンドと交代で起用できる一流のアタッカーを求めている。ただし、アンギサやデ・ブライネといった主力級になり得る選手の売却も必要になるため、容易ではない。ベルギー人のデ・ブライネには、PSVアイントホーフェンからわずか200万ユーロの正式オファーが届いている。続投が決まったスポーツディレクターはどう動くのだろうか。