ナポリ、アレグリ体制が始動。5度目のセリエA制覇のオッズは6.00。

公式発表を残すのみだった。マッシミリアーノ・アッレグリがナポリの新監督に就任した。これはアウレリオ・デ・ラウレンティス会長によるまたしても見事な監督起用であり、2014/15シーズンのユヴェントスでそうだったように、アントニオ・コンテの後任としてリヴォルノ出身のアッレグリを選んだ。 アズーリファンは、今回もマックスがスクデットを祝う姿を期待している。実現すれば5年で3度目の優勝だ。シサルとスナイのベッティングアナリストによると、ナポリの優勝オッズは6.00で、上回るはディフェンディングチャンピオンのインテル（1.90）だけだ。





現在のアッレグリの最優先課題は、チームを補強し、自身の理想に合うように作り直すこと。第一候補は、ユヴェントスとミランで指導した愛弟子、アドリアン・ラビオだ。 フランス代表MFのナポリ加入オッズは2.25。 守備陣では、トッテナムのクリスティアン・ロメロが最有力。ウディネーゼのオウマル・ソレ、アタランタのジョルジョ・スカルヴィーニと同率6.00。 中盤ではスタニスラフ・ロボトカ（3.25）の退団が懸念されるが、ラビオに加え、フリーエージェントのフランク・ケシエ（5.00）やレオン・ゴレツカ（6.00）にも注目が集まる。 攻撃陣はサイドの補強が急務で、ガルナチョとアデイエミが6倍で注目されている。