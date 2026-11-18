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ナポリの冬の移籍市場は、マッシミリアーノ・アッレグリの成績に懸かっている。

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コリエレ・デロ・スポルトによると、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長が率いるクラブの次の移籍市場への投資は、昨季イタリアで準優勝したチームの結果にも左右される。セリエAのトリノ、サッスオーロ、レッチェとの3試合で直ちに勝ち点9を獲得し、チャンピオンズリーグのブルージュ戦でも勝利を収める必要がある。コッパ・イタリアのフィオレンティーナ戦も見過ごせない。

攻撃陣の補強に向けた第一候補はセバスティアーノ・エスポージトだ。ただし、獲得にはまず、サッスオーロが期限付き移籍元のカリアリに1000万ユーロを支払い、買い取る必要があるとみられる。

同じ攻撃陣では、イタリア人センターフォワードのロレンツォ・ルッカとオランダ人ウインガーのノア・ラングが放出候補とされている。ラングについては、首位ラツィオが関心を寄せているとの報道が否定されている。

さらに、ナポリはチェルシーに所属するイングランド人ジェイミー・バイノー＝ギッテンスの獲得争いでローマに加わった。同選手は2004年生まれで、ボルシア・ドルトムントに所属していた。

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ローマにとっては、レアル・マドリーのブラジル人選手エンドリッキが夢のターゲットだが、代替候補としてシュトゥットガルトのドイツ人選手ジェイミー・レヴェリングが挙がっている。

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ナポリに話を戻すと、中盤ではパリFCの若手コートジボワール人選手、パトリック・ザビ（2006年生まれ）に関心を寄せている。

今日、カステル・ヴォルトゥルノには代表選手2人の到着が見込まれている。予定より1日早いウルグアイ人のマティアス・オリベラと、ベルギー人のケヴィン・デ・ブライネだ。デ・ブライネはPSVアイントホーフェンの関心を集めており、アッレグリに1日の追加休暇を求め、認められた。

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また、コリエレ・デロ・スポルトは、カステル・ヴォルトゥルノの練習施設でナポリのスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナが代理人デシオ・ベルマンと面会したと伝えている。ベルマンはコリチーバのGKペドロ・モリスコ（2004年生まれ）の代理人で、モリスコはカルロ・アンチェロッティ代表監督に代表へ招集された。将来を見据えて評価する新たな候補の一人だ。

アレックス・メレトの契約は2027年6月に満了する。契約を更新しなければ、1月からは著名なフリー選手という立場になる。本人は以前から契約更新の話し合いに応じる意向を示している。

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一方、セルビア人のヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチは2029年まで契約を結んでいる。

マンナは昨夏にも、PSVアイントホーフェンのチェコ人GKマテイ・コヴァル（2000年生まれ）を獲得候補に挙げていた。