ナポリ会長、コンテ氏に返答：「退任を望めば承諾する」

ナポリの会長、アウレリオ・デ・ロレンティスは、2026年ワールドカップ予選敗退を受けてジェンナーロ・ガットゥーゾが退任した後、同チームの監督であるアントニオ・コンテがイタリア代表監督の座にふさわしいと述べた発言に対し、反論した。



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コンテ監督は代表監督就任の可能性に門戸を開き、ナポリでの自身の将来については依然として議論の余地があることを強調した。リーグ戦でミランに勝利した後、彼は次のように語った。「昨シーズンの終盤数ヶ月間、メディアが私のユヴェントス移籍について報じていたことを忘れてはならない」

さらに彼は次のように付け加えた。「メディアは何かを書く必要がある。私の名前が候補リストに挙がるのは当然のことだ。もし私が連盟会長なら、いくつかの理由から自分の名前を候補者リストに入れるだろう。」

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一方、デ・ロレンティスは火曜日に「カルチョナポリ24」が伝えたコメントの中で、「もしコンテから代表復帰を許可してほしいと頼まれたら、私は承諾するだろう」と語った。

さらに、「しかし、彼は非常に賢明な人物であり、真剣な交渉相手が存在しない限り――現時点ではそのような動きはないが――完全に組織化されていない組織のトップに立つことを想像するとは思えない」と付け加えた。



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イタリアのメディアは、今シーズンナポリを率いてリーグ2位（首位インテルに7ポイント差）につけたコンテ氏を、「アズーリ」を勝利の軌道に戻せる人物として挙げています。

また、ミランを指揮するマッシミリアーノ・アッレグリの名前も浮上している。なお、「ロッソネリ」はナポリに敗れたことで、セリエAの順位表における2位をナポリに明け渡した。