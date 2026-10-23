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ナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長は、同市で最近行われた会合を受けて再燃した、イタリアの強豪クラブの経営権を手放す準備を進めているとの憶測をきっぱりと否定した。ベテラン映画プロデューサーでもある同会長は、過去に中東の投資家から数十億ユーロ規模の巨額の提案を受け、断っていたことも明かした。

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クラブ会長、買収のうわさを否定

『ナポリは引き続き自分の手にある』。デ・ラウレンティス会長は、『コリエレ・デロ・スポルト』がイタリア系アメリカ人実業家マット・リゼッタとの新たな会談を報じたことを受け、そう改めて強調した。77歳の同会長は2004年9月6日、破産したセリエCのナポリを救済。以来、2022-23シーズンと2024-25シーズンのセリエA優勝を含む、主要タイトル7つの獲得を見届けてきた。しかし、ナポリ・バスケットの過半数株式を保有するリゼッタとの最近の協議によって、5月に初めて確認された買収のうわさが再燃した。

数十億ユーロ規模の提示にも売却の意思なし

IMAGO

デ・ラウレンティス会長による22年間の経営下で、南イタリアの名門は2005-06シーズンのセリエC優勝に加え、コッパ・イタリアで3度（2012年、2014年、2020年）、スーペルコッパ・イタリアーナで2度（2014年、2025年）の優勝を果たした。

木曜日、ラジオ・キス・キスのインタビューで自身の立場を明確にしたデ・ラウレンティス会長は、『スカイ・スポルト・イタリア』が伝えたところによると、リゼッタ率いる企業連合や中東の買収希望者との過去の交渉について、こう詳述した。「ナポリは売りに出していない。アラブ人たちは私に35億ユーロを提示したが、私は引退したくなかった。映画の作り方は今も分かる。サッカーのことは何も知らなかったが、数え切れないほどの困難に直面しながら学んだ」

「約1年前、面識のなかったマット・リゼッタから面会を申し込まれた。礼儀として返事をしたところ、彼が代理を務める、ナポリを買収したいというファンドを2つほど紹介された」

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「それは昨年の2月から3月にかけてのことだった。相手方の弁護士とこちらの弁護士を引き合わせた。提案の背後に誰がいるのかも含めて検討したかったが、実際にデューデリジェンスを始めることはなかった」

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「彼らは20億ユーロの一部を契約締結時に、残りをその後の3年間で支払いたいと言っていた。当初は、私がクラブの経営を続け、徐々に役割を縮小し、最終的に名誉会長になると聞かされた。22年間にわたってクラブを経営して積み重ねてきた仕事が継続される保証を求めた。世界中のナポリファンに対する責任を感じていたからだ」

「お金は大事だが、優先順位は最後だ。マット・リゼッタは、背後に2つか3つのファンドがあると話していた。しかし、20億ユーロは一度にではなく、何年もかけて支払われるというものだった」

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売却するなら米国人より地元の買い手

さかのぼること5月、クラブのトップは買収の打診について初めて言及し、「問題はお金ではない。後継者が情熱を持ってクラブを率いることもできるかどうかだ」と述べていた。木曜日にナポリでリゼッタと再会したことについて、デ・ラウレンティス会長はさらにこう語った。「彼を迎えることができてうれしい。私もアメリカで彼に招かれ、バスケットボールの試合を見た」

「彼がナポリの売却の話を持ち出したら、この話をまた蒸し返さないでくれと言うつもりだ。私はスタジアムを建設したい。それには体力面も含め、非常に大きな労力が必要になる。彼なら、おそらくマラドーナのままでも満足していただろう。別の場所に新スタジアムを建てるなら、マラドーナの敷地を緑豊かな大きな公園にできれば素晴らしい」

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「今のところ売却を決めてはいない。だが、もし売るなら、アメリカ人よりナポリ出身の人に売りたい」

「地元なら、相手がどんな人物か誰もが分かる。2年後、3年後、あるいは5年後に、ナポリ出身の誰かが私から引き継ぎたいと言うなら、それでいい。私は22年間、素晴らしい人々のために働いてきた」

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今後の計画の中心は新スタジアム

Getty Images

デ・ラウレンティス会長は外国の投資ファンドからの提案を検討するよりも、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナとは別の場所に、クラブのための近代的な新スタジアムを実現することに力を注ぐ。所有権を完全に維持することで経営陣の安定が保たれ、近年2度スクデットを獲得したナポリはセリエAとチャンピオンズリーグで戦い続ける。将来的な経営権の引き継ぎは、今後5年間でナポリ出身の買い手が現れるまで待つことになりそうだ。