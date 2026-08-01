ノア・ラングは、ナポリでの最後の試合をすでに終えている可能性があると、『Voetbal International』が報じている。新指揮官マッシミリアーノ・アッレグリの下でチャンスをつかみたい考えだったウイングだが、クラブはむしろ退団を望んでいるという。

昨夏、ナポリはラング獲得のためにPSVへ2500万ユーロを支払ったが、イタリアでの時間は決して完全な成功とはならなかった。ウイングは当時の指揮官アントニオ・コンテとうまくいかず、その結果、冬にガラタサライへレンタル移籍していた。

ラングは当時、ESPNとのインタビューで「普通の言い方をするなら……監督とはかみ合わなかった。それでいいだろう」と語っていた。「オランダでは何かあると僕のせいだと思われがちなのは分かっているけど、いつかは明らかになるはずだ。クラブ内のほぼすべての人と良い関係を築いている。こういう政治的な振る舞いは僕には合わない」

その後、トルコでラングはやや持ち直したものの、ガラタサライは完全移籍での買い取りを見送った。そうしてラングはナポリで新たなチャンスをつかむことに強い意欲を見せていたが、プレシーズンで数週間を過ごした末に、イタリア側は退団を認めるとの結論に達した。

固定額2500万ユーロであれば、ラングは確実に獲得可能だが、ナポリは新たなレンタル移籍にも前向きだ。オランダ代表の契約は2030年半ばまで残っている。

ラングの新天地候補については、まだほとんど明らかになっていない。すでにASローマとの接触はあったが、同クラブは移籍を見送った。指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニが完全には納得していなかったという。

ベルギーでは、このウイングの復帰を強く願う声が上がっている。クラブ・ブルージュでは、ラングはおそらくキャリアで最も成功した時期を過ごした。一方でベルギーメディアは障害も指摘している。ラングはナポリで、報道によればシーズンあたり手取り約250万〜280万ユーロを受け取っているという。