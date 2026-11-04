ポルトとの一戦は、プレーオフ圏内入りを目指すナポリにとって、早くも重要な試合となる。負傷者が相次ぐ中、マックス・アッレグリにとっても、古巣との対戦となったわずか3日前のユヴェントス・スタジアムでの大敗を払拭する機会だ。

試合を前に、スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナがスカイ・スポーツの取材に応じた。多くの選手が身体的な問題を抱え、試合のメンバー表を埋めることさえ難しい状況にあると強調するとともに、クラブが1月の移籍市場で戦力を補強する必要性にも言及した。ただし、新たなセンターフォワードを獲得するためではない。

試合について：「チャンピオンズリーグはまだ先が長い。だが、我々が難しい時期を迎えている今、今日の試合は重要だ。自信を取り戻すためにも、良いパフォーマンスを見せることが大切になる」

デ・ブライネについて：「ケヴィンはピッチのあらゆるエリアでプレーできる、非常に優れた選手だ。今夜は、これまで見せてきた彼の特長をより生かせるポジションかもしれない。ただ、セリエAでは中盤の司令塔も務められることを示している。今日の先発メンバーも、我々の現状を反映したものだ」

負傷者が相次ぐ状況について：「負傷に関しては、外傷による問題も起きている。昨季、以前よりも負傷が増えた選手もいた。例えば、アンギサはそれまで負傷したことがなかった一方、ネレスには経験があった。しかし、それを言い訳にはしない」

「1月の移籍市場では動く」「1月に補強するなら、前線かって？ 手薄ではない唯一のポジションが前線だ……。補強については常に検討を続けている。間違いなく何かできるように動くが、その時にどのような状況になっているかを見てみよう。いつも通り、我々の基準を守りながら、必要なことをする」