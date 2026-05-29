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Matej Kovar of PSV Eindhoven, Yarek Gasiorowski of PSV Eindhoven, Armando Obispo of PSV Eindhoven, Ivan Perisic of PSV Eindhoven, Ruben van Bommel of PSV Eindhoven, Sergino Dest of PSV Eindhoven, Ricardo Pepi of PSV Eindhoven, Joey Veerman of PSV Eindhoven, Jerdy Schouten of PSV Eindhoven, Ismael SaibariImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

ナポリの興味を受け、PSVはW杯選手売却で資金を得る見込み。

移籍情報
PSV Eindhoven
ナポリ
マチェイ・コバール

イタリア『コリエレ・デロ・スポルト』紙と移籍市場専門家のジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、PSVのGKマテイ・コヴァール（26歳）はナポリから強い関心を寄せられている。ナポリは現GK陣の状況次第で来季獲得を検討している。

コヴァールは昨季PSVで存在感を示した。当初はレバークーゼンからレンタルだったが、1月にPSVが500万ユーロで買い取り、2030年まで契約を結んだ。

プレシーズンでニック・オリイに勝利し正GKに定着。公式戦44試合に出場し8試合で無失点を記録した。

コヴァールを擁するPSVはリーグ制覇を達成し、CLグループステージではナポリを6-2で下すなど存在感を示した。この試合がナポリに強い印象を与えたとみられる。

ディ・マルツィオ氏によると、ナポリはコヴァールの状況を注視。同クラブはアレックス・メレットとヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの去就を見極め、「2人のうち1人が退団すればコヴァールを獲得できる」とスカイ・スポーツ・イタリアは伝えている。 

ナポリは新監督にマッシミリアーノ・アッレグリを招聘。アッレグリもコヴァールを高く評価しているという。 

PSVが放出に応じるかは不明で、新シーズンも正GK候補。市場価値は800万ユーロとされる。

現在コヴァールは北米開催のW杯に臨むチェコ代表に合流し、メキシコ、南アフリカ、韓国と同組のグループAで戦う。 

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