ナポリの興味を受け、PSVはW杯選手売却で資金を得る見込み。

イタリア『コリエレ・デロ・スポルト』紙と移籍市場専門家のジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、PSVのGKマテイ・コヴァール（26歳）はナポリから強い関心を寄せられている。ナポリは現GK陣の状況次第で来季獲得を検討している。

コヴァールは昨季PSVで存在感を示した。当初はレバークーゼンからレンタルだったが、1月にPSVが500万ユーロで買い取り、2030年まで契約を結んだ。

プレシーズンでニック・オリイに勝利し正GKに定着。公式戦44試合に出場し8試合で無失点を記録した。

コヴァールを擁するPSVはリーグ制覇を達成し、CLグループステージではナポリを6-2で下すなど存在感を示した。この試合がナポリに強い印象を与えたとみられる。

ディ・マルツィオ氏によると、ナポリはコヴァールの状況を注視。同クラブはアレックス・メレットとヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの去就を見極め、「2人のうち1人が退団すればコヴァールを獲得できる」とスカイ・スポーツ・イタリアは伝えている。

ナポリは新監督にマッシミリアーノ・アッレグリを招聘。アッレグリもコヴァールを高く評価しているという。

PSVが放出に応じるかは不明で、新シーズンも正GK候補。市場価値は800万ユーロとされる。

現在コヴァールは北米開催のW杯に臨むチェコ代表に合流し、メキシコ、南アフリカ、韓国と同組のグループAで戦う。