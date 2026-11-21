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ノア・ラングが、味方サポーターからのブーイングにプレーで応えた。

ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、セリエA第12節、ホームでのトリノ戦の58分に、レオナルド・スピナッツォーラに代えてラングを投入した。

スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナではブーイングを浴びた。代表戦によるリーグ中断前、首位ラツィオと引き分けた前の試合で、ラングはクルヴァAに向けて「ナポリのサポーターの声援が聞こえない」と伝えるしぐさを見せており、その行動を許していないサポーターがいた。それでもオランダ人アタッカーは前向きな姿勢でピッチに立ち、73分にはアブフラルからボールを奪った後、右足のアウトサイドで巧みにスコットランド人MFスコット・マクトミネイへ展開。マクトミネイが決めた1-0の決勝点に絡んだ。

ゴールが決まると、ナポリのベンチにいたほぼ全員が立ち上がり、ノア・ラングのもとへ駆け寄って抱きしめた。

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1999年生まれのラングは、2025年夏の移籍市場でPSVアイントホーフェンからナポリに加入。移籍金は2700万ユーロに最大200万ユーロのボーナスを加えた額で、将来の売却額の10％もPSVに支払われる。

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加入後、ナポリでは40試合に出場し、2ゴール、5アシスト、イエローカード6枚を記録している。

2026年1月から6月までは、移籍金200万ユーロの有償レンタルでトルコのガラタサライに在籍し、19試合で2ゴール、3アシストを記録した。

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その後、ナポリに復帰。契約は2030年6月までで、年俸は手取り280万ユーロとなっている。

今シーズン、ラングはアッレグリを好意的に語る一方、前任監督のアントニオ・コンテとの関係が悪かったことを認めている。

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試合後、ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は「前回の行き違いについては残念に思っている。ノア・ラングは、今夜も自分に能力があることを証明した選手だ」と語った。

最終的にラングはサポーターの拍手を受けてピッチを去ったが、ナポリの次の冬の移籍市場では依然として放出候補に名を連ねている。