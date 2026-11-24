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ジョヴァンニ・マンナはナポリのスポーツディレクターで、今朝、チームが滞在するホテルのロビーにあるバーでマクトミネイの代理人コリン・マードックと面会した。場所はマンチェスターだ。 ジャンルカ・ディ・マルツィオが報じた。同氏はこれを進展の兆しと捉え、スコットランド人MFの契約延長で合意を目指す接触が続いていると伝えている。1996年生まれの同選手は、ナポリとの契約が2028年に満了する。

ナポリはこの会談を通じ、マクトミネイとの契約延長を加速させ、引き留めを図っている。マンナSDと、マードック・スポーツ・グループに所属する同選手の代理人コリン・マードックは今日、マンチェスターのハイアット・リージェンシーで会談した。ナポリの一行は、今夜のマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節に向け、同ホテルに滞在している。

契約延長はナポリの優先事項だ。クラブは今後も長くマクトミネイを中心に据えたい考えだ。2024年夏に加入したスコットランド人MFは、アントニオ・コンテ監督の下でセリエA優勝とイタリア・スーパーカップ制覇を経験した。現行契約は2028年に満了し、年俸は手取りで約400万ユーロだ。

もちろん、ほかにもマクトミネイを狙うクラブはあり、ナポリにとって競争相手となる。イタリアではミランがスコットランド人MFの獲得を検討しており、国外ではチェルシー、バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリーが関心を示している。

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1996年生まれのマクトミネイは2024年夏にマンチェスター・ユナイテッドから3050万ユーロで加入した。それ以来、ナポリで92試合に出場して33得点10アシストを記録。セリエAとイタリア・スーパーカップのタイトルも獲得した。