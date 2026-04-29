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Noa LangIMAGO
Siep Engelen

翻訳者：

ナポリのファンは、ノア・ラングの復帰について明確な立場を示している。

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ノア・ラング

ノア・ラングは半年間のレンタル期間を終え、来夏ナポリに復帰する見込みだ。Fanatikは先日、ガラタサライが2500万ユーロの買い取りオプションを行使しないことを報じ、イタリアのファンは喜んでいる。 

これを報じた『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』は、ラングがアントニオ・コンテ監督と不仲だった一方で、ナポリサポーターからは常に愛されていたと強調している。 

記事には「ラングはナポリ在籍中に否定的な発言をしたことはなく、1月の移籍も望んでいなかった」とあり、「ファンや街とは強い絆を築いたが、コンテ監督とは相性が合わなかった」と続く。 

同紙は「ナポリファンは彼の復帰を喜ぶだろう。ラングは技術とスピードを兼ね備えているが、アリソン・サントスとのポジション争いを制する必要がある。それでもノアの心はナポリにある」と結んでいる。 

移籍直前には「チームの柱」で、3-4-2-1採用後は得点もアシストも記録し存在感を示した。

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1月には代表でのW杯準備も兼ねてより確かな立場を求めたが、ガラタサライでは歓迎された。同紙は今回のレンタル移籍を「失敗」とは見ていない。 

16試合で2得点にとどまり、大成功とは言えない。ガラタサライも2500万ユーロの買い取りオプションを行使しないことを決めた。

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