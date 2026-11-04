ポルトとの一戦は、プレーオフ進出圏を追うナポリにとって、すでに重要な試合だ。また、負傷者が相次ぐ厳しい状況の中、わずか3日前に古巣を相手にユヴェントス・スタジアムで喫した大敗を払拭したいマックス・アッレグリにとっても同様だ。

試合を前にSky Sportの取材に応じたスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナは、多くの選手が身体的な問題を抱え、試合のメンバー表を作るのが難しいことに言及。さらに、クラブが1月の移籍市場で選手層を厚くする必要があると強調した。ただし、新たなセンターフォワードを獲得するためではない。

試合について：「チャンピオンズリーグはまだ先が長い。難しい時期を迎えているだけに、今日の試合は特に重要だ。自信をつけるためにも、良いパフォーマンスを見せることが大切だ」

デ・ブライネについて：「ケヴィンはピッチのあらゆる場所でプレーできる、非常に優れた選手だ。今夜は、昔からの持ち味をより生かせるポジションかもしれないが、セリエAでは司令塔も務められることを示してきた。今日の先発メンバーには、今の我々の状況も反映されている」

負傷者続出について：「負傷については、外傷による問題も起きている。昨年は過去より多くの問題を抱えた選手もいた。例えばアンギサはそれまで一度も問題がなかった一方、ネレスにはあった。だが、言い訳にはならない」

「1月の移籍市場で補強する」：「1月に誰かを獲得するのか、それも前線に？ 唯一手薄ではないのが攻撃陣だ……。補強については常に考え続けているし、間違いなく何かをするために動く。ただ、その時をどのような状況で迎えるかを見てみよう。いつも通り、我々の基準を守りながら、必要なことをする」