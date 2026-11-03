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今年最後の代表ウィークを前に、複数の主力選手が復帰し、スコットランド代表のセバスティアン・ポコニョーリ監督にとって大きな追い風となった。中盤の中心を担うスコット・マクトミネイも、今後のネーションズリーグ2連戦に臨む26人のメンバーに選ばれた。

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マクトミネイが心臓の処置を経て復帰

スコットランドのサポーターにとって最大のニュースは、心臓の処置を無事に終えたマクトミネイが代表に復帰したことだ。ナポリのMFはイタリアで早くも本来の調子を取り戻し、実戦から離れていた影響を感じさせていない。スコットランドは、現在のUEFAネーションズリーグでの立ち位置を決定づける2試合に臨む。マクトミネイが加わることで、中盤には必要とされていたフィジカルの強さと得点力がもたらされる。回復後はすでに7試合で4得点を挙げており、代表にとって依然として欠かせない存在であることを示している。

マクトミネイとともに代表へ戻るのは、トリノのFWチェ・アダムズだ。内転筋の負傷により前回の代表活動には参加できなかった。セリエAで印象的なプレーを見せており、その復帰によってポコニョーリ監督は攻撃陣でより多くの選択肢を得る。北マケドニアとのホーム戦、続くスイス遠征という重要な試合を控え、指揮官はアダムズがイタリアで見せてきたのと同じ強度で最前線をけん引することを期待している。

ロバートソン、ダルグリッシュの記録更新へ

復帰選手に注目が集まる一方、主将アンディ・ロバートソンは歴史的な記録に迫っている。トッテナム・ホットスパーのサイドバックは最近、代表通算101試合出場を達成。これに到達した男子選手として、伝説的なサー・ケニー・ダルグリッシュに続く2人目となった。今回の代表活動で両試合に出場すれば通算103試合となり、正式にスコットランド男子代表史上最多出場選手となる。

スコットランドがリーグBの厳しい戦いに臨む中、ロバートソンのリーダーシップが試される。現在のチームの状況では、昇格プレーオフ進出の座を確保するために2勝がほぼ確実に必要だ。また、AFCボーンマスのライアン・クリスティーも個人記録に近づいている。今月予定される2試合のいずれかに出場すれば、代表通算75試合出場となる。

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新たな顔ぶれと主な欠場者

ポコニョーリ監督は前回の試合に出場した選手たちをおおむね維持しつつ、フル代表に新たな選手を1人加えた。レンジャーズで最終ラインと中盤の両方をこなし、多才なプレーを見せてきたジェームズ・ペンライスが招集された。守備の堅さと攻撃の創造性の適切なバランスを模索するコーチングスタッフにとって、ペンライスの加入は戦術的な柔軟性をもたらす。

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一方、負傷による離脱者もいる。守備の主力スコット・マッケンナと経験豊富なMFケニー・マクリーンはともに負傷で招集を外れた。その穴を埋める役割は、復帰するキーラン・ティアニーにも期待される。スコットランドサッカー協会によると、代表メンバーは前回の28人からやや絞られ、26人となった。

ネーションズリーグ昇格に向けた条件

スコットランドの目標は明確だが、達成は容易ではない。前回の代表活動では北マケドニアに勝利した一方、ホームでスロベニアに敗れるなど、結果にばらつきがあった。今こそ結果を出すことが求められている。リーグA昇格の望みをつなぐには少なくとも勝ち点4が必要とみられ、それを下回れば降格圏を気にしなければならない状況になりかねない。

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最初の関門はバークレイズ・ハムデンでの北マケドニア戦だ。サポーターが大きな役割を果たすことが期待される。そのホーム戦を終えると、代表チームは強豪スイスとの試合に向けて遠征する。

スコットランド代表メンバー一覧

GK：スコット・ベイン（フォルカーク）、アンガス・ガン（サンノゼ・アースクエイクス）、リアム・ケリー（レンジャーズ）、ジョン・マクラッケン（ブラッドフォード）。

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DF：ルイス・ビンクス（ブレンビーIF）、ルーク・グラハム（ストーク・シティ）、ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク）、アーロン・ヒッキー（ブレントフォード）、ネイサン・パターソン（トリノ）、ジェームズ・ペンライス（レンジャーズ）、アンディ・ロバートソン（トッテナム・ホットスパー）、キーラン・ティアニー（セルティック）、スティーブン・ウェルシュ（スウォンジー・シティ）。

MF：ライアン・クリスティー（ボーンマス）、ルイス・ファーガソン（ボローニャ）、ビリー・ギルモア（ナポリ）、ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ）、ジョシュ・マクペイク（ハート・オブ・ミドロシアン）、スコット・マクトミネイ（ナポリ）、クリスティ・モンゴメリー（ブラックバーン・ローヴァーズ）。

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FW：チェ・アダムズ（トリノ）、キーロン・ボウイ（サッスオーロ）、フィンドレー・カーティス（レンジャーズ）、ベン・ギャノン＝ドーク（ボーンマス）、オリ・マクバーニー（ハル・シティ）、ロビー・ユア（セビージャ）。