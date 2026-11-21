共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ナポリにとって痛い知らせだ。アントニオ・ヴェルガーラが開始早々に負傷した。

マッシミリアーノ・アッレグリ監督がセンターフォワードのラスムス・ホイルンドの背後で先発起用した攻撃的MFは、セリエA第12節のトリノとのホーム戦で、開始わずか10分で負傷した。

スコット・マクトミネイのパスを受けてシュートを放ったマッテオ・ポリターノの一撃を、ブラジル人GKルーカス・ペッリがはじいた場面で、ヴェルガーラは左脚を押さえながらペナルティーエリア内に倒れ込んだ。

その後、涙を隠そうとユニフォームで顔を覆い、ピッチを去らざるを得なかった。代わってアッレグリ監督は13分、ベルギー代表のケヴィン・デ・ブライネをベンチから送り出した。

広告 広告

ヴェルガーラは左脚の屈筋群の筋肉系の負傷について、正確な程度を確認するため検査を受けることになる。

2003年生まれのイタリア代表選手にとって、今季2度目の離脱となる。10月初旬に負ったふくらはぎの負傷では約20日間離脱し、セリエAのフロジノーネ戦とヴェネツィア戦、チャンピオンズリーグのビジャレアル戦とボデ／グリムト戦の計4試合を欠場した。

一方、前半終盤にはトリノもアルジェリア人サイドプレーヤーのラフィク・ベルガリを負傷で失い、40分にモロッコ人のザカリア・アブクラルと交代した。トリノのイニャツィオ・アバーテ監督がアブクラルをベンチから投入した。