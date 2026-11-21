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ナポリに痛手。アントニオ・ヴェルガラが開始早々に負傷した。

マッシミリアーノ・アッレグリ監督がセンターフォワードのラスムス・ホイルンドの背後に先発起用した攻撃的MFは、セリエA第12節のホームでのトリノ戦で、開始わずか10分で負傷した。

スコット・マクトミネイのパスを受けたマッテオ・ポリターノのシュートを、ブラジル人GKルーカス・ペッリが弾いた場面で、ヴェルガラは左脚を押さえながらペナルティエリア内に倒れ込んだ。

その後、涙を隠そうとユニフォームで顔を覆い、ピッチを去らざるを得なかった。代わってアッレグリ監督は13分、ベルギー代表のケヴィン・デ・ブライネをベンチから投入した。

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ヴェルガラは左脚の屈筋の筋肉の負傷について、正確な程度を調べるために検査を受ける必要がある。

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2003年生まれのイタリア代表選手にとって、今季の離脱は2度目。10月初めに負ったふくらはぎの負傷では約20日間離脱し、セリエAのフロジノーネ戦とヴェネツィア戦、チャンピオンズリーグのビジャレアル戦とボデ／グリムト戦の計4試合を欠場した。

試合後、アッレグリ監督はこう語った。「負傷した。どれくらいの期間、彼を欠くことになるかは分からない。とても残念だ。本人もひどく落ち込んでいた。この時期が影響した負傷だと思う。今季は責任がこれまでと違う。代表チームもあるし、精神的なプレッシャーも大きい……。こうした負傷は、時にそういうことが原因でも起きる」

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アッレグリのサッカー：「『アッレグリのサッカー』など存在しない。あるのはナポリというチームのサッカーで、我々は選手たちを復帰させなければならない。ここ10試合では、ジェノア戦の前半のような2試合ほどを除き、簡単に失点しすぎた。今夜はペナルティエリア外からのシュート以外、相手にシュートを打たせず、簡単に侵入されていたピッチ内でもより良く守れた。そして、試合は95分続き、苦しむことも必要だと理解しなければならない。相手にシュートを打たせず、いつも3-0で勝てるわけではない」

一方、前半終了間際にはトリノのアルジェリア人サイドプレーヤー、ラフィク・ベルガリも負傷。40分にモロッコ人のザカリア・アブクラルと交代した。トリノのイニャツィオ・アバーテ監督がベンチからアブクラルを送り出した。