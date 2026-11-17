共有 GOALをGoogleでフォロー

冬の移籍市場では、中盤をめぐるドミノ効果が起こる可能性がある。ユヴェントスは負傷中のケフラン・テュラム（1月）とマヌエル・ロカテッリ（3月）の復帰を待つ一方、新たな補強を模索。そこに間接的ながらナポリが助け舟を出すかもしれない。

広告

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスは6月に契約満了を迎えるフランク・アンギサの意向を水面下で探った。本人は契約更新に非常に消極的で、調査の結果、31歳のカメルーン代表MFは（ナポリでセリエA優勝を果たした当時、ルチアーノ・スパレッティの指導を受けた）、来夏まで待たずに2027年初めにもマルセイユ復帰を目指しているという。

アンギサを獲得できれば、マルセイユは同じ31歳のピエール＝エミール・ホイビュアとの別れを受け入れてもらいやすくしたい考えだ。ユヴェントスのジョヴァンニ・カルネヴァーリCEOは、デンマーク代表MFをフランスで指導したイタリア人監督ロベルト・デ・ゼルビからも高い評価を聞いている。

一方、トッテナムでホイビュアとともに過ごしたフィオレンティーナのファビオ・パラティチSDは、昨夏から同クラブへの加入を説得している。1月には獲得をめぐってユーヴェと争うことになる。

さらにフィオレンティーナは、バーミンガムのドイツ人センターバック、フィル・ノイマン（1997年生まれ、元ハノーファー）にも注目。レッチェに所属する22歳のポルトガル人チアゴ・ガブリエルの代替候補としている。

広告 広告

一方、カルネヴァーリは、サッスオーロの18歳のフランス人MFダリル・バコラをめぐり、イングランド勢に先んじようと動き続けている。

Related Topics

両クラブの関係は非常に良好だ。評価額は契約解除条項に定められた3500万ユーロだが、交渉にユヴェントス Next Genの若手選手を組み込む案も検討されている。

一方、左サイドバックについては、ユヴェントスの幹部マッサーラとオットリーニが今週、ミラノで移籍市場に関する複数の会合を予定している。同じく『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、最有力候補はマンチェスター・シティから期限付きで移籍する可能性があるフランス系アルジェリア人のラヤン・アイト＝ヌーリ。次いで、トッテナムのイタリア人デスティニー・ウドジェ（元ウディネーゼ）とバルセロナのスペイン人アレハンドロ・バルデが候補に挙がる。

広告

『コッリエレ・デッロ・スポルト』は、来季に向けた補強目標はイタリア人のロレンツォ・ベルナスコーニだと付け加えた。アタランタとの契約を2031年6月まで延長したばかりだ。

『トゥットスポルト』によると、前線ではアトレティコ・マドリーのノルウェー人センターフォワード、アレクサンダー・セルロートと、モナコのアメリカ人フォラリン・バログンに代わる候補として、ユヴェントスはモンツァのグスタボ・バレラを狙う。モンツァ側はユヴェントスの若手ウインガー、アントニオ・ステファノ・メローラに関心を寄せている。

広告

ベンフィカ出身のポルトガル人選手にはナポリも関心を示す。ただ、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ナポリはすでに接触している。相手はイタリア人のセバスティアーノ・エスポージト。現在、カリアリからサッスオーロへ買い取りオプション付きで期限付き移籍している。買い取り額は1100万ユーロで、将来の再売却額の15％も条件に含まれる。

『コッリエレ・デッロ・スポルト』は最後に、ナポリはPSVアイントホーフェンから獲得を求められているベルギー人MFケヴィン・デ・ブライネを1月に放出するつもりはないと報じた。