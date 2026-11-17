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冬の移籍市場で、中盤に玉突き移籍が起こる可能性がある。負傷中のケフレン・テュラム（1月）とマヌエル・ロカテッリ（3月）の復帰を待つユヴェントスは、新たな補強を模索。その助けは、間接的ながらナポリからもたらされるかもしれない。

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『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスは、6月に契約満了を迎えるフランク・アンギサの意向を水面下で探った。本人は契約更新に消極的だという。調査の結果、31歳のカメルーン代表MFは、ナポリのセリエA優勝時にルチアーノ・スパレッティの指導を受けており、来夏まで待たず、2027年初めにもマルセイユへの復帰を目指していることが分かった。

アンギサが加入すれば、マルセイユは同い年のピエール＝エミール・ホイビュアとの別れを受け入れてもらいやすくしたい考えだ。ユヴェントスの最高経営責任者（CEO）、ジョヴァンニ・カルネヴァーリは、デンマーク代表MFについて、フランスで指導したイタリア人監督ロベルト・デ・ゼルビからも非常に高い評価を聞いている。

トッテナム時代にホイビュアを迎え入れたフィオレンティーナのスポーツディレクター、ファビオ・パラティチは、昨夏から自身のもとへ来るよう説得を続けている。フィオレンティーナは1月、その獲得を目指してユヴェントスと争うことになる。

また、フィオレンティーナはバーミンガムのドイツ人センターバック、フィル・ノイマン（1997年生まれ、元ハノーファー）にも注目している。レッチェに所属する22歳のポルトガル人、チアゴ・ガブリエルの代替候補だ。

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一方、カルネヴァーリは、サッスオーロの18歳のフランス人MFダリル・バコラを巡り、イングランド勢に先んじようと動きを続けている。

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両クラブの関係は良好だ。評価額は契約解除条項に定められた3500万ユーロだが、交渉にユヴェントス・ネクストジェンの若手選手を含める案も検討されている。

一方、左サイドバックについては、ユヴェントスの幹部マッサーラとオットリーニが今週、ミラノで移籍市場に関する複数の会合を予定している。同じく『ガゼッタ・デロ・スポルト』によれば、最有力候補はマンチェスター・シティからレンタル移籍が可能なフランス系アルジェリア人のラヤン・アイト＝ヌーリ。これにトッテナムのイタリア人デスティニー・ウドジェ（元ウディネーゼ）と、バルセロナのスペイン人アレハンドロ・バルデが続く。

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『コリエレ・デロ・スポルト』は、来季に向けた補強目標はイタリア人のロレンツォ・ベルナスコーニだと付け加えている。同選手はアタランタとの契約を2031年6月まで延長したばかりだ。

『トゥットスポルト』は攻撃陣について、アトレティコ・マドリーのノルウェー人センターフォワード、アレクサンダー・セルロートと、モナコのアメリカ人フォラリン・バログンの代替候補として、ユヴェントスがモンツァのグスタボ・ヴァレラを狙っていると報じた。モンツァもユヴェントスの若手ウイング、アントニオ・ステファノ・メローラに関心を持っている。

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元ベンフィカのポルトガル人であるヴァレラにはナポリも関心を示している。ただ、『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ナポリはすでに接触している相手がいる。それはイタリア人のセバスティアーノ・エスポジトだ。同選手は現在、カリアリからサッスオーロへ買い取りオプション付きでレンタル移籍している。買い取り額は1100万ユーロで、将来の再売却額の15％も条件に含まれる。

『コリエレ・デロ・スポルト』は最後に、ナポリはPSVアイントホーフェンが獲得を求めるベルギー人MFケヴィン・デ・ブライネを1月に放出するつもりはないと伝えている。