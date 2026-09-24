ナポリに大きな追い風、スコット・マクトミネイが心臓手術を経て待望のトレーニング復帰へ

MFがカステル・ヴォルトゥルノに戻り、個別調整

ナポリは公式アップデートを通じて回復の前向きな進展を明らかにし、この選手について「SSCナポリ・トレーニングセンターに戻り、ジムで個別メニューをこなした」と発表した。戦術練習でまだ全体練習には復帰していないものの、クラブのメディカルスタッフの管理下で身体を動かしているという事実は、非常に大きな前進である。マッシミリアーノ・アッレグリは、中盤で絶え間なく走り続ける存在を欠いたまま、シーズンの難しい時期を乗り切ることを強いられてきた。そのため、彼の復帰はチームにとって転機と受け止められるだろう。

元マンチェスター・ユナイテッドのこの選手の不在は、厳しい連戦の中で大きく響いていた。マクトミネイは、ナポリがインテル、ボローニャ、フィオレンティーナとの重要な戦いに臨む中、ピッチ脇から見守ることを余儀なくされた。後方からボックス内に入り込む力と豊富な運動量は、イタリアでの序盤戦における彼の代名詞となっており、こうした重要なセリエAの一戦でその存在感の大きさが改めて浮き彫りになった。

現在のリハビリ日程が予期せぬ後退なく進めば、マクトミネイが当初懸念されていたよりもはるかに早くメンバー入り可能になる現実的な可能性がある。メディカルスタッフは心拍数や運動に対する身体の反応を綿密に確認しているが、その状態を巡る楽観論は日ごとに強まっている。フィジカル面の出力とスタミナに大きく依存する選手だけに、ピッチ復帰前に100パーセントの状態であることを確認するのがクラブの最優先事項だが、それでもテクニカルスタッフにとって非常に心強い兆候が続いている。

フロジノーネ戦での実戦復帰を見据える

現在のインターナショナルブレイクのタイミングは、このスコットランド人にとってこれ以上ないものとなった。国内リーグが中断していることで、試合日程の差し迫ったプレッシャーを受けることなく、マクトミネイは必要な時間を使ってコンディションを高めることができる。ナポリのコーチングスタッフは、すでに実戦復帰の目標時期としてその試合に照準を合わせている。

フロジノーネ戦は、ナポリがセリエA上位の立場を固めるうえで重要な機会となる。そして、万全のマクトミネイがいれば、戦術面で大きなアドバンテージになる。コンテのシステムは中盤センターのコンビに高強度を要求しており、このスコットランド人とフランク・アンギサのコンビは、すでにリーグ屈指のフィジカルの強さを誇る組み合わせになり得る片りんを見せている。

中盤の層の厚さを巡って疑問を投げかけられてきたチームにとって、この復帰の重要性はいくら強調してもしすぎることはない。彼の不在中には他の選手たちが穴を埋めてきたものの、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにもたらすマクトミネイ特有の特徴を備えた選手は誰もいない。

アッレグリの戦術設計図への影響

アントニオ・コンテにとって、主力MFの復帰は自身が好む戦術布陣へ回帰することを可能にする。イタリア人指揮官はこれまでたびたびマクトミネイの適応力と仕事量を称賛してきたが、それらは要求の厳しい自身のマネジメントの下で活躍するために不可欠な資質である。インテル戦やフィオレンティーナ戦では、ナポリはしばしば切り替えの局面で、もうひと押しの強さを欠いているように見えたが、27歳の彼はその要素を豊富に備えている。

戦術的な利点に加え、心臓に関する処置からチームメートが戻ってくる姿を見ることによる心理的な後押しは、ロッカールームにとって計り知れない。こうした種類の健康不安は、世界でも屈指の厳格な医療プロトコルを持つイタリアサッカー界では常に最大限の慎重さをもって扱われる。マクトミネイがそれらのハードルを乗り越え、すでにジムに戻っているという事実は、メディカルチームの専門性と、回復および健康管理に向き合う選手本人のプロフェッショナルな姿勢の両方を示している。

フロジノーネ戦が近づくにつれ、カステル・ヴォルトゥルノから届くトレーニングレポートに注目が集まるだろう。今後数日でマクトミネイがジムでの個別調整から全体練習へ移行できれば、ベンチスタートにとどまらず、先発出場争いに加わる可能性さえある。