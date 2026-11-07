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マッシミリアーノ・アッレグリ監督の試合前記者会見が突然中止され、ナポリ内部の緊張は限界に達した。この決定により、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの同監督の今後に新たな疑問が生じている。

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ナポリで開始直前の混乱

ナポリを巡る状況は、懸念から混乱へと変わった。クラブがアッレグリ監督の予定されていた記者会見を、開始わずか10分前に中止するという異例の措置を取ったためだ。記者たちはすでに集まり、撮影クルーも会見の準備を整えていたが、突然の方針転換が発表され、報道陣は驚きを隠せなかった。

この予想外の動きにより、アッレグリ監督の去就を巡る憶測は一段と強まっている。『Sky Sport Italia』によると、会見中止の指示はアウレリオ・デ・ラウレンティス会長から直接出されたという。

重要なラツィオ戦を前に、立て直しに向けた合宿が始まる

事態の収拾を図るため、トップチームの全選手がカステル・ヴォルトゥルノの施設での合宿に入った。金曜日に始まったこの合宿で、チームは日曜午前のラツィオ戦に向けて解決策を探っている。

ナポリにとって、この一戦は最悪のタイミングで訪れる。セリエAでユヴェントスに敗れ、チャンピオンズリーグでは敵地でFCポルトに1-4の大敗を喫し、連敗から立ち直れていない。

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ドレッシングルームで責任のなすり合い

ポルト遠征では、チーム内で強まる摩擦が表面化した。マッテオ・ポリターノは不調の責任を負っているのは「イタリア人選手だけ」だと含みのある発言をし、ケヴィン・デ・ブライネとロレンツォ・ルッカはピッチ上で激しく言い争った。

アッレグリ監督は昨季終了時、チャンピオンズリーグ出場権を確保できず、ミランを解任された。しかし、6月には早くも指導者として復帰し、アントニオ・コンテ監督の後任としてナポリと3年契約を結んだ。

苦境のナポリ、首位ラツィオとの厳しい一戦へ

ナポリは不振が続き、現在セリエAでは勝ち点14の10位に低迷している。さらに、次の相手はここまでリーグで際立った戦いを見せる首位ラツィオだ。ラツィオは9勝1分けで勝ち点28を獲得しており、ナポリの状況は一段と厳しい。