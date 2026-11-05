ナポリは今季、ここまで順調とは程遠い。水曜日にはチャンピオンズリーグでFCポルトに1-4でほぼなすすべなく敗れ、試合中からチーム内の状態が良くないことが（再び）明らかになった。ファブリツィオ・ロマーノは、クラブ首脳陣が1月に手を打つとみている。

ナポリはセリエAで期待外れの8位にとどまり、チャンピオンズリーグでも4試合を終えて勝ち点はわずか3。敵地でのポルト戦では、ナポリの複数の選手が互いにいら立ちをあらわにしていた。

試合終盤には、ケヴィン・デ・ブライネと元アヤックスのロレンツォ・ルッカが衝突した。攻撃が失敗に終わった後、デ・ブライネがストライカーへの不満を示すと、ルッカは激しく反発。「なぜしゃべる？ 失せろ！」と言い返した。

「ナポリは爆発寸前の火薬庫だ」と、『ガゼッタ・デロ・スポルト』は分析する。「ルッカとデ・ブライネの衝突では、ストライカーがベルギー人選手に暴言まで浴びせた。今のチームを象徴する一場面だ」

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「アッズーリのロッカールームには、どのクラブにもあるように、常に二つのグループがある。イタリア人選手のグループと外国人選手のグループだ。ディ・ロレンツォ、ポリターノ、スピナッツォーラは友人同士で、ピッチ外でも行動を共にしている。それは繊細な状況に対処するうえで利点になり得る。だが、チーム内のバランスが崩れた場合には欠点にもなり得る」

マッテオ・ポリターノも水曜日の試合後、強いいら立ちを見せ、外国人のチームメイトに皮肉を向けた。「怒りでいっぱいだ。我々はファンに謝罪する。言葉ではなく行動で示さなければならない。黙って取り組むべきだ。2-1になってから、我々は崩れた。全員が自分自身を見つめ直さなければならない。僕はあえて言う。他の選手にもそうしてほしい。僕たちイタリア人だけでなく」

ロマーノは、クラブ首脳陣が手を打つと確信している。「ナポリには苦い後味が残っている。まずはピッチ上でのあの口論、意見の食い違い、言い争いだ。ロレンツォ・ルッカとケヴィン・デ・ブライネの間で起きた、決して見ていて気持ちの良いものではない光景だった」

「ルッカがデ・ブライネに英語で何度も『なぜ話しているんだ？』と言い、その後に暴言を浴びせる映像がある。しかも、チームにとって極めて厳しい局面でのことだ。なお、ルッカとデ・ブライネの間でいら立ちが表面化したのは、これが初めてではない」

「過去にも同じような出来事はあった。今回ほど注目されなかったかもしれないが、よりによってこの時期に衝突が表面化したのは残念だ。苦しい時期に選手同士の関係が崩れていく様子は、こうした気を散らす出来事や緊張を抱える余裕のないナポリの現状を象徴している」

「まず、ナポリにとって1月の移籍市場は特に難しいものになるからだ。クラブはすでに手を打ち、変化を起こすと決めている。ルッカとデ・ブライネの間にあるような緊張は、クラブの戦略にも必然的に影響するだろう。したがって、こうした衝突を受けて、1月にも数人の選手を放出するなど、踏み込んだ決断が下されても驚きではない」とロマーノは語った。