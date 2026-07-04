Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

ナポリがムボカジに関心を示している件について、代理人が語る：「ナポリは彼を注目している。彼は準備ができている。アッレグリ監督に会ってみたい」

ナポリ
移籍情報
セリエ A
M. Mbokazi

ナポリのディフェンス陣に新戦力候補。南アフリカ出身でシカゴ・ファイアーに所属する2005年生まれの左利きセンターバック、ムベケゼリ・ムボカジが浮上した。


同選手の代理人バシア・マイケルズ氏が『Stile TV』の取材に次のように語った。

エージェントの発言 - 「ナポリは彼を注視しており、シカゴ・ファイヤーも状況を注目しています。私はナポリのスポーツディレクターと直接接触していませんが、イタリアのクラブが観察していることは承知しています。シカゴ・ファイヤーは適切なクラブとオファーがあれば放出を検討しており、ナポリが具体的な選択肢となり両クラブが合意すれば移籍は成立する可能性があります」。


ナポリの意向 - 「ムボカジは新たな挑戦に備えイタリアでプレーしたいと明言しています。現在ベルギー、ドイツ、イタリアから関心がありますが、クラブとの具体的な接触はありません。 ブレントフォードノッティンガム・フォレストの名前も聞きますが具体的な動きを待っています。アッレグリ監督とは面識がありませんが、機会があれば彼とナポリの街を知りたいです。すべてが順調なら、8月末までにムボカジとナポリに行けることを楽しみにしています。しかし、今はまだ希望です」。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー