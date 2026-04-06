ナポリは月曜日、セリエA第31節の試合でミランに1-0で劇的な勝利を収めた。

試合唯一のゴールは、79分にイタリア人ウイングのマッテオ・ポリターノが、ミランのDFダヴィデ・バルテサッジのバックカバーのミスを突いて決めたものだった。



セリエAは 、stc tvにて「ペティ・ファイバー」「ムフーター4」「マックス」「プロ4」「プロ5」の各プラン加入者向けに無料配信中 。





この勝利により、ミランはセリエA優勝争いから脱落し、勝ち点63で3位に後退した。残り7節を残し、首位インテルに9ポイント差をつけられている。

一方、ナポリは勝ち点65で2位に浮上したが、インテル・ミラノに追いつくのは依然として厳しい状況だ。

Getty Images ナポリの



勝利は、ラスムス・ホイランド、ロメロ・ルカク、デビッド・ニレス、アントニオ・フェルガラ、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ、アミール・ラフマニといった主力選手の欠場という苦境にもかかわらずもたらされた。

一方、同節の試合ではユヴェントスがジェノアに2-0で勝利し、ビアンコネリは勝ち点57で5位に浮上。来季のチャンピオンズリーグ出場権を争う4位のコモとは勝ち点1差となった



。関連記事：公式発表…ミランが新FWの獲得を発表