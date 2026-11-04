共有 GOALをGoogleでフォロー

ナポリが、バルセロナのMFガビの獲得に向けた意外な候補として浮上した。スペイン代表のガビは、ハンジ・フリック監督の下で継続的な出場機会を得られずにいる。報道によると、イタリアの強豪ナポリは今冬の移籍市場で高額のオファーを提示し、バルセロナの放出拒否の姿勢を試す構えだ。

広告

ナポリがガビ獲得争いに参戦

バルセロナの下部組織出身MFガビの獲得に向け、ナポリが有力候補として浮上し、欧州サッカー界に大きな変化が訪れる可能性がある。『カルチョメルカート』によると、ナポリは移籍の可能性を探るため、すでにバルセロナとの接触を開始したという。

セリエAのナポリは、相次ぐ負傷によってマッシミリアーノ・アッレグリ監督のチームの選手層が薄くなったことを受け、中盤の補強を目指しているとみられる。国内での成功を目指す中、ガビの激しさと技術をチームに加えたい考えだ。

前回の夏の移籍市場ではマンチェスター・ユナイテッドがガビの獲得を試みたが、本人はすぐにその働きかけを退けた。ガビは昨季終盤、膝の負傷から復帰してラ・リーガ最後の9試合のうち8試合に先発し、ワールドカップのスペイン代表メンバー入りを確固たるものにした。その好調なシーズンの締めくくりを経て、バルセロナ残留を強く望んでいた。

バルセロナがガビの移籍金を設定

ガビはファンに愛される選手であり、名高い下部組織ラ・マシアの出身でもある。それでもバルセロナは、金銭面で条件が折り合えば売却する考えに、次第に前向きになっているようだ。約4000万ユーロのオファーが届けば、移籍を認める用意があると報じられている。

広告 広告

これを受け、ナポリは今冬の移籍市場でガビを獲得する可能性を探っている。スポーツディレクターのジョバンニ・マンナがガビの関係者に接触し、移籍の意思を確かめた。ナポリは買い取りオプション付きの期限付き移籍を第一に考えており、初期費用として多額の資金を投じずにスペイン代表MFを獲得することを目指している。

Related Topics

獲得争いが激化

ナポリが関心を寄せる主な理由は、今季のガビがフリック監督の下で出場時間を得られていないことだ。ファンに人気の22歳のMFは、ここまでバルセロナで8試合に出場して計211分のプレーにとどまり、先発はわずか2回だった。

継続的に出場できていないことで、ガビのバルセロナでの序列は下がっている。現状、中盤の先発争いではペドリ、ロドリ、フェルミン・ロペス、ダニ・オルモ、さらにはマルク・ベルナルよりも後れを取っている。

広告

出場機会に苦しむ一方、輝かしい実績も

現在は出場時間の確保に苦しんでいるものの、ガビがバルセロナで残してきた実績は見事だ。若きMFはクラブで公式戦174試合に出場し、10得点18アシストを記録。ラ・リーガ優勝3回、スペイン・スーパーカップ優勝2回、コパ・デル・レイ優勝1回に貢献している。