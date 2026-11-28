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ナポリは1月、特に中盤で大幅な刷新を図る見通しだ。このポジションで確実に残るとみられるのはスコット・マクトミネイだけで、クラブは同選手との契約延長でも合意に達することを望んでいる。

スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナはすでに、23歳未満の若手選手を探し始めている。放出がなくても、少なくともセリエAでは登録リストの問題を回避しながらチームに加えられる選手だ。アルフレード・ペドゥッラによると、候補としてますます注目を集めているのがコリンチャンスのMFアンドレだ。

アンドレとは 2006年にサンパウロで生まれたアンドレ・ルイス・サントス・ディアス、通称アンドレは、コリンチャンスの下部組織で育ち、以前からトップチームに定着している。今季はここまでの長いシーズンで、コパ・リベルタドーレスでの6試合を含む43試合に出場し、4ゴール2アシストを記録した。

ピッチを広くカバーするMFで、豊富な運動量と優れた守備での状況判断を備え、とりわけペナルティーエリアへの飛び込むタイミングに秀でている。過去2年間でコリンチャンスの中盤における存在感を強め、コパ・ド・ブラジルとスーペルコパ・ド・ブラジルの優勝も経験した。

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以前からイタリアのクラブに売り込み 実はアンドレは、過去2回の移籍市場で繰り返しイタリアのクラブに売り込まれていた。最初に関心を示したのはローマで、その直後には、ターレがスポーツディレクターを務めるミランも同選手を詳しく調査した。



昨年2月にはミランへの移籍が成立寸前に見えたが、同クラブの組織体制が急速に崩れたことで、取引は完全に破談となった。

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コリンチャンスは1500万～1800万ユーロを要求 現在、アンドレの名前が再び浮上している。本人とコリンチャンスとの交渉を進めようとしているのはナポリだ。契約満了を6カ月後に控え、マルセイユへ去る見通しのフランク・ザンボ・アンギサの後継者に据えたい考えだ。

ただし、獲得には移籍金の面で大きな支出が必要になる。コリンチャンスは放出に少なくとも1500万～1800万ユーロの評価額を求めている。一方、年俸面での交渉は比較的容易で、アンドレの年俸はカメルーン人MFが受け取っている額を確実に下回る見通しだ。

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アッレグリが望んだのはラビオ だが、この件におけるミランとの接点は、昨年アンドレの獲得を試みたことだけではない。実はマッシミリアーノ・アッレグリは夏の初めから、デ・ラウレンティスとマンナにMFの獲得を求めていた。ただし、望んでいたのは誰でもよいわけではなく、自らミラノへ連れてくることに貢献したアドリアン・ラビオだった。

その要望が出された当時、アモリムとの関係やミランの新体制における影響はまだ始まっていなかった。それどころか、ワールドカップ後に認められた追加の休暇をめぐり、雰囲気は緊張していた。結局、移籍は実現せず、現在このフランス人選手は、2028年6月30日に満了する契約の延長についてミランと交渉している。契約には2029年までの延長オプションも付いている。監督の望みがかなう可能性は小さくなっているが、契約延長で合意に至らなければ、すべてが再び検討の対象となる。