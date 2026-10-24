アルジェリアのシャバブ・ベルーイズダードを率いるチュニジア人指揮官ナビル・マールールが本日土曜日、辞任を発表した。チームがウサマ・エル・アシマ（USMアルジェ）と2-2で引き分けた試合の直後のことで、両者はアルジェリア・プロリーグ第7節の一戦として5ジュイエ・スタジアムで対戦。試合は波乱に満ちた審判の判定と、同監督の退場という事態を見せた。

アルジェリア紙「エル・ハバル」によれば、マールールはシャバブ・ベルーイズダードの指揮を執ってわずか6試合で正式に辞任を表明した。試合結果に加え、国際主審モスタファ・ガルバールの判定への不服が影響したもので、ガルバールは試合中、同監督にレッドカードを提示していた。

この一戦は緊迫した雰囲気となり、審判の判定に対する抗議が繰り返された。ガルバールがPKを3本与えたほか、USMアルジェの選手アバダ、そして抗議によりマールールを退場させたのだった。チュニジア人監督は試合後の記者会見で記者たちの質問に答えた後に撤退の決断を表明したが、退任の理由について追加の詳細は明かさなかった。

シャバブ・ベルーイズダードは現時点まで、同監督の決断に関する公式声明を出していない。一方で複数の報道は、マールールとクラブ幹部との間で後日、その決断を協議する会合が開かれる可能性を指摘しており、今回の辞任が最終的なものなのか、それとも試合後の怒りの瞬間に出たものなのかについては不透明な状況となっている。