ナッソがシッタルトでの試合、ロスタイムに強烈なシュートでNACブレダを救った。

NACブレダは日曜、アウェイのフォルトゥナ・シッタルト戦で1-1の引き分けに持ち込み、勝ち点1を獲得した。後半ロスタイム、モハメド・ナッソーの遠距離シュートが炸裂し、チームを救った。NACは現在、降格圏から2ポイント上の17位。

序盤は互角だったが、前半終盤はフォルトゥナが優位に立った。クリストファー・ピーターソンとランス・ドゥイフェスティンが活躍した。NACは37分、ルイス・ホルトビーが負傷交代し、モハメド・ナッソーが代役に入った。

前半はスコアレスで折り返したが、後半10分、カサンウィルジョの右クロスをペテルソンが左で決め、Fortunaが先制した。

1-0となったことでフォルトゥナに勢いが生まれ、ダニー・ブイス監督はモハメド・イハッタレンとポール・グラドンを投入して追加点を狙った。

イハッタレンのキックは危険だったが、パスは荒かった。終盤にはNACがムッサ・スマノとペピン・ルーレンを投入し、同点弾を狙った。

そして後半アディショナルタイム、ナッソーのミドルが左隅に決まり同点。ブレダから駆け付けた選手とサポーターに安堵の瞬間が訪れた。

NACは来週ホームでアヤックスと再戦する。その後、FCユトレヒト、SCヘーレンフェーン、AZとの試合が待つ。低迷するチームにとって、来季トップリーグ残留をかけた厳しい戦いとなる。