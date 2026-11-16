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ナッシュビルSCのDFマックスウェル・ウォレジが、アメリカでの歴史的なデビューシーズンを経て、2026年のMLS年間最優秀DFに選ばれた。ガーナ出身のセンターバックは、リーグの守備記録を塗り替えた最終ラインで中心的な役割を果たした。

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ガーナ出身DFが見せた歴史的な守備力

ナッシュビルSCが、メジャーリーグサッカー（MLS）における守備陣の補強で、再び最高水準にあることを証明した。2026年シーズン前にテネシー州へやって来たばかりのマックスウェル・ウォレジが、MLS年間最優秀DFに選ばれた。25歳のウォレジは、ナッシュビルが前例のない勝ち点77でサポーターズ・シールドを獲得したシーズンに、ひときわ目立つ活躍を見せた。2020年と2021年に連続受賞したアメリカ代表のウォーカー・ジマーマンに続き、クラブ史上3人目の同賞受賞者となった。

ウォレジはすぐに大きな影響力を発揮した。レギュラーシーズン34試合のうち33試合に先発し、2981分間プレー。ナッシュビルは34試合制のシーズンにおけるリーグ最少失点記録を更新し、失点をわずか25に抑えた。さらに、無失点試合数も17で単年の最多記録に並んだ。賞の投票結果にもその強さは表れ、ナッシュビルのジェイソン・パラシオスとアンディ・ナハルがチームメイトのウォレジに続いてそれぞれ2位、3位となり、最終候補の上位3人を同クラブが独占する珍しい結果となった。

ゼネラルマネージャーのマイク・ジェイコブスは、新加入のウォレジがピッチ内外でもたらした影響を称賛した。MLSコミュニケーションズが発表した声明で、ジェイコブスは「マックスウェルは、ピッチ上では守備の中心で、ピッチ外ではロッカールームで、極めて重要な役割を果たしてきた。本当に素晴らしい若者だ。彼の受賞をこれ以上ないほどうれしく思う」と語った。

MLS

数字が示す卓越した活躍と勝利への貢献

新たなリーグに適応しながら受賞を果たしたウォレジの数字は、驚くべきものだ。クリア数は44回でナッシュビルの全選手中最多。2100本のパスを成功させ、ボール保持でも存在感を示した。なかでも、2000本を超えるパスを試みながら成功率94％以上で2026年シーズンを終えた選手は、リーグ全体でウォレジただ一人だった。空中戦でも強さを発揮し、勝利数80回はチーム3位。MLSの攻撃陣にとって、競り勝つのが難しいフィジカルを備えていた。

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守備だけでなく、元フレドリクスタFKのウォレジは重要なゴールを決める力も見せた。今季リーグ戦で挙げた2ゴールはいずれも決勝点で、8月のレッドブル・ニューヨーク戦では劇的なアディショナルタイムのゴールを決めた。5月のD.C.ユナイテッド戦では、珍しく途中出場するとアシストを記録し、引き分けに持ち込んだ。B・J・キャラハン監督は、加入以来ウォレジの献身的な姿勢がチーム全体を引き上げていると語った。「マックスウェルは守ることに大きな誇りを持っており、彼がチームにもたらすエネルギーは周囲にも伝わる。我々は相手にとって戦いにくいチームを目指しており、彼はその基準を築く助けとなった。周囲の全員をより良くする力があり、その影響は自身のプレーだけにとどまらない」

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ノルウェーからMLSのスターへ

ウォレジがアメリカのサッカー界で頂点に立つまでには、欧州での成功があった。ナッシュビルに移籍する前は、ノルウェーのエリテセリエンで中心的な存在だった。フレドリクスタFKで過ごした2024年にはノルウェーカップを制し、リーグの年間ベストイレブンにも選出された。その勢いは2025年も続き、フレドリクスタFKの年間最優秀選手に選ばれた。そうした実績が、MLSのレギュラーシーズンの厳しさやサポーターズ・シールド争いの重圧に備える土台となったことは明らかだ。

ガーナ出身のセンターバックは、リーグから評価を受けたアフリカ出身選手の限られた顔ぶれにも加わった。2024年に受賞したスティーブン・モレイラに続き、年間最優秀DFに輝いた2人目のアフリカ出身選手となった。

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慈善活動とプレーオフへの道

「ミュージックシティ」ナッシュビルでスターとなった今も、ウォレジは故郷であるガーナのニマとの深いつながりを保っている。2018年にはマックスウェル・ウォレジ財団を設立し、「ザ・ヒジャブ・プロジェクト」を立ち上げた。

個人賞を手にしたウォレジの視線は、今やポストシーズンに向いている。ナッシュビルSCは11月22日、GEODISパークでMLSカップ制覇への戦いを始める。イースタン・カンファレンス準決勝では、オーランド・シティSCかFCシンシナティのいずれかと対戦する。