ナチョ・フェリは土曜、4万5000人が集まったフェイエノールト・フェスティバルに圧倒された。21歳のスペイン人ストライカーは、名選手たちのように活躍したいと語る。

他の新加入選手とともにヘリコプターでデ・クープへ到着した。「街の景色、満席のスタジアム、すべてが素晴らしかった。クラブ・ブルージュとの親善試合は1万5000人だったが、今回はほぼ満席。言葉にならない」 これ以上のデビューはない」と『アルゲメン・ダグブラッド』紙に語った。

KVCウェステルロから加入したこのフォワードは、フェイエノールトでの目標を高く設定している。「目標はここでタイトルを勝ち取ることだ。可能な限りのすべてを。 カップ戦、リーグ制覇、チャンピオンズリーグでの活躍だ」と語った。 「優れた選手がいるのは常に良いことだ。リーグ戦は自分を証明する絶好の機会であり、チームとしてさらに良いプレーをするためにも重要だ。しかし、私はナンバーワンのストライカーになるために全力を尽くす」

サンティアゴ・ヒメネスや上田綾瀬が好成績を残してきたことは知っているが、それをプレッシャーとは感じていない。「彼らが活躍したことは知っている。だからプレッシャーはない。むしろモチベーションになる。自分にもできると分かっているからだ」

192cmの身長から、フェイエノールトではグラツィアーノ・ペッレと比較される。

「ペッレのことは知っているが、スタイルは違う。少し似ているかもしれないが、彼には優れたテクニックもあった」とフェリは語る。

「私はよりフィジカルなプレーで激しさと勝利への意欲をもたらす。スペースに飛び込むことも、ペナルティエリアでも活躍できる」とファンに約束した。