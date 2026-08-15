オリンピック・マルセイユのモロッコ人ディフェンダー、ナイフ・アゲルドが、夏の移籍市場におけるレアル・ソシエダへの移籍が頓挫した理由をめぐる論争に終止符を打った。彼は、医療上の問題が破談の背景にあったことをきっぱりと否定し、自身が受けたメディカルチェックは無事に完了し、両クラブの承認を得ていたと強調した。

アゲルドは自身のソーシャルメディアのアカウントを通じて、レアル・ソシエダへの移籍前に受けたメディカルチェックは「問題なく進んだ」と述べ、両クラブの承認を得ていたと語り、意見の相違は自身の健康状態に関するものではなく、ピッチから離れていた期間を経ての競技復帰の方法に関するものだったと説明した。

国際Aマッチ59試合の出場歴を持つこのモロッコ人ディフェンダーは、恥骨部の手術を受けた後、完全なフィジカルコンディションを取り戻すために段階的に試合復帰することを望んでいたが、ピレグリノ・マタラッツォ率いるレアル・ソシエダのコーチングスタッフは彼を即座に起用することを望んでいたと説明した。

アゲルドは、ピッチ復帰のプログラムをめぐる見解の相違こそが移籍頓挫の本当の理由であったと断言し、監督の立場を尊重していること、そして交渉決裂を招いた個人的あるいは医療上の対立は一切なかったことを強調した。

スペインの報道機関は、このモロッコ人選手のレアル・ソシエダへの移籍失敗を、メディカルチェック中のフィジカル面の問題と結びつけていたが、アゲルドはこの見方を否定し、問題は段階的かつ安全にコンディションを取り戻すための適切なプロトコルについての合意に限られていたと説明した。

マルセイユのディフェンダーは、自身の決断はかつて所属し特別な敬意を抱いているレアル・ソシエダへのいかなる侮辱も含むものではないと強調し、自らの立場は責任感と、シーズンを通じてフィジカルコンディションを維持したいという思いによるものだと明言した。

同時にアゲルドは、オリンピック・マルセイユへの献身を改めて示し、クラブの財政状況や移籍市場閉幕前に変化が起こる可能性を認識していると述べつつも、このフランスのクラブの一員である限り、最大限の力を尽くし、チーム、仲間、そしてサポーターのために戦い続けると強調した。