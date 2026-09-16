周知の通り、クロップはブンデスリーガ開幕週末、バイエルンがVfBシュトゥットガルトに5-1で勝利した後、ゼーベナー・シュトラーセを訪れていた。 Sport Bildによると、その際にコンパニと監督室でじっくり話し込んだという。

その中では、とりわけ戦術上の基本的な問題が話題になったようだ。コンパニはバイエルンでマンツーマンを採用している一方、クロップはドイツ代表で、これまでの指揮したチームと同様にゾーンディフェンスを構想している。コンパニはマグネットボードを使って自身のシステムをクロップに説明し、試合の流れの中では両者のアプローチにそれほど多くの違いはないことを示したという。

さらに、この会談では個々の選手についても話し合われたという。ネイサニエル・ブラウンについては、クロップがコンパニに向けてちょっとした皮肉を飛ばしたようだ。報道によれば、代表監督は「ようやくまたドイツ人の左サイドバックが出てきたのに、君は彼をトップ下で起用するのか」と冗談交じりに語ったという。クロップはすでにシュトゥットガルト戦のSat.1での中継でも、同じようなジョークを飛ばしていた。

ネイサニエル・ブラウンはバイエルンで最近再び左サイドバックとしてプレー

器用さを備えるブラウンは、代表での最初の出場機会で左サイドバックとして好印象を残した。だが攻撃的な選択肢が不足していたため、コンパニはアイントラハト・フランクフルトから加入した23歳の新戦力を、シーズン序盤のバイエルンで攻撃的MFとして起用した。コンパニはこの皮肉をユーモアとして受け止め、今後はブラウンを再び本職の左サイドバックで起用すると約束したとされている。

実際、その後の試合ではその通りになった。ただし、それはクロップの要求によるものというより、バイエルンの他のトップ下候補であるジャマル・ムシアラ、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリが再びコンディションを取り戻したためとみられる。 左サイドバックでは、ブラウンは復調したデイヴィスとポジションを争っている。

また、クロップはミュンヘンでコンパニだけでなく、ヨシュア・キミッヒともじっくり意見を交わしたようだ。その会話の中で、代表監督は31歳のキミッヒに対し、ひとまずキャプテンを続けること、そして中盤センターで起用する考えであることを伝えたという。