周知の通り、クロップはブンデスリーガ開幕節で、バイエルンがVfBシュツットガルトに5-1で勝利した後、ゼーベナー通りを訪れていた。 Sport Bildによると、その際にコンパニと監督室でじっくり話し込んだという。

話題のひとつは、戦術面における基本的な考え方だったようだ。コンパニはバイエルンでマンツーマン守備を採用している一方、クロップはドイツ代表で、これまでの指揮歴と同様にゾーンディフェンスを構想している。コンパニはマグネットボードを使ってクロップに自身のシステムを説明し、試合の流れの中では両者のアプローチにそこまで大きな違いはないことを示したという。

また、この会談では個々の選手についても話が及んだ。ナサニエル・ブラウンに関しては、クロップがコンパニに軽い皮肉を飛ばしたという。報道によれば、代表監督は「やっとまたドイツ人の左サイドバックが出てきたのに、君はその選手をトップ下で起用するんだな」と冗談を飛ばしたようだ。クロップはすでにSat.1でのシュツットガルト戦中継でも、同じようなジョークを口にしていた。

ナサニエル・ブラウンはその後、再びFCバイエルンで左サイドバックとしてプレー

柔軟性のあるブラウンは、代表での最初の出場機会では左サイドバックとして好印象を残した。ただ、攻撃的な選択肢が不足していたため、コンパニはフランクフルトから加入した23歳の新戦力を、シーズン開幕時にはバイエルンで攻撃的MFとして起用していた。コンパニはこの皮肉をユーモアを持って受け止め、今後はブラウンを本来の左最終ラインのポジションで再び起用すると約束したとされている。

実際、その後の試合ではその通りになった。しかし、それはクロップの要求によるものというより、バイエルンの他のトップ下候補であるジャマル・ムシアラとイスマエル・サイバリが、コンディション面で再び上向いたためとみられている。 左サイドバックでは、ブラウンは復調したデイビスとポジションを争っている。

また、クロップはミュンヘンでコンパニだけでなく、ヨシュア・キミッヒともじっくり意見を交わしたとされる。この会話の中で代表監督は31歳のキミッヒに対し、当面は主将を続け、中盤の中央で起用する考えであることを伝えたという。