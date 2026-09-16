周知の通り、クロップはブンデスリーガ開幕週末、バイエルンがVfBシュトゥットガルトに5-1で勝利した後、ゼーベナー・シュトラーセを訪れていた。 Sport Bildによると、その際にコンパニの監督室で同指揮官と詳しく話し込んだという。

とりわけ話題になったのは、戦術に関する基本的な論点だったようだ。コンパニはバイエルンでマンツーマン守備を採用している一方、クロップはドイツ代表で、これまでの指揮チームと同様にゾーン守備を構想している。コンパニはマグネットボードを使ってクロップに自身のシステムを説明し、試合の流れの中ではこの2つのアプローチにそれほど大きな違いはないことを示したという。

また、この会談では個々の選手についても話が及んだ。ネイサニエル・ブラウンに関しては、クロップがコンパニにちょっとした皮肉を飛ばしたようだ。「これでやっとまたドイツ人の左サイドバックが出てきたのに、君は彼をトップ下で起用するのか」と、同紙によれば代表監督は冗談交じりに語ったという。

ネイサニエル・ブラウンはバイエルンで再び左サイドバックとしてプレー

柔軟性のあるブラウンは、代表での最初の出場機会で左サイドバックとして好印象を残していた。ただ、攻撃的な代替案を欠いていたため、コンパニはアイントラハト・フランクフルトから加入した23歳の新戦力を、シーズン序盤のバイエルンで攻撃的MFとして起用。コンパニはこの冗談をユーモアを持って受け止め、今後はブラウンを本来のポジションである左最終ラインで再び起用すると約束したとされている。

実際、その後の試合ではその通りになった。ただし、クロップの要求によるものというよりは、バイエルンの他のトップ下候補であるジャマル・ムシアラ、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリのコンディションが再び上向いたためとみられる。 左最終ラインでは、ブラウンは復調したデイビスとポジションを争っている。

もっとも、クロップはミュンヘンでコンパニだけでなく、ヨシュア・キミッヒとも詳しく意見を交わしたという。その話し合いで代表監督は31歳のキミッヒに対し、ひとまずキャプテンを続けること、そして中盤センターで構想していることを伝えたようだ。