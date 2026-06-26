ドイツ代表のナゲルスマン監督は、エクアドル戦での2-1の敗北について「自滅」と認めた。

同監督は「マジェンタTV」の対談でヨハネス・B・キルナー、ユルゲン・クロップ、マッツ・ホメルスらにこう語った。「立ち上がりは良かった。早くにリードしたら、それを最後まで守らねばならない。 しかし得点直後、ポジショニングミスが重なり、まるでハラキリのような展開になった。そこから状況は複雑化し、エクアドルは高い位置からプレスをかけてくることに気づいた」

「ハラキリ」とは、名誉や上層部の命令などにより日本で行われる自殺の儀式の一つで、腹を切ることを指す。

ナゲルスマンは、ニュージャージー州メットライフ・スタジアムでゴンサロ・プラタに決められた決勝点について、マヌエル・ノイアーを擁護。「背後から足が伸びてきたので、GKにとって止めにくかった」と説明した。 マヌー（ノイアー）はこれまでそういう決定的な場面を経験していないので、とても悔しいだろう」と語った。

また、試合のペースが遅かったことについて誰かを責めるべきではないとし、「 「選手たちを信頼している。実力を示す機会を与えるべきだ。エクアドルはすべてを賭けていた。前半から激しいプレスをかけてきた。我々は組織力を失い、息つく暇もなかった。後半は相手が勝利に値した」

ナゲルスマンは、選手たちがスペースを探す際に焦り、忍耐力を欠き、前線が上がったときに「コントロールを失った」と認めた。

ナゲルスマンは「エクアドルに高い位置でプレスさせてしまった」と悔やんだ。

ナゲルスマンは会見で敗北を受け入れ、「このページを早く閉じて、ベスト8の3位チームとのラウンド32に集中しなければならない」と語った。